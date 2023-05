Mets le dan paliza de 37 puntos a los Osos; Capitanes y Vaqueros resultan victoriosos

Los Mets de Guaynabo, Capitanes de Arecibo y Vaqueros de Bayamón resultaron victoriosos en la jornada del lunes del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En el partido entre los Mets y los Osos, los locales fueron superiores propiciándole una paliza a la visita. El partido acabó 121-84, ventaja de 37. Un primer parcial de 36-13 fue la ventaja inicial para los Mets.

En total, seis jugadores terminaron con más de diez puntos. Gary Browne, fue el mejor anotador con 22 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias. Lo acompañaron Crawford, Paige y Soares con 17 cada uno.

En causa perdida, Chris Ortiz e Isaac Sosa, anotaron 15 tantos cada uno. En una parte del juego, la ventaja para los locales fue de 47 puntos. Gran dominio de los Mets, que acumulan su victoria #12 y la tercera consecutiva.

Moviéndonos al Rubén Rodríguez, vimos un partido más cerrado entre los Grises de Humacao y los Vaqueros de Bayamón. El equipo visitante empezó sorprendiendo, culminando la mitad 51-43. Sin embargo, los actuales campeones del BSN pudieron venir de atrás y en el cuarto parcial dejar a los Grises en 11 puntos para así colocarse la victoria con ventaja de nueve.

Stephen Thompson e Ismael Romero, fueron los mejores anotadores para Bayamón, ambos saliendo del banco. Thompson culminó con 18, mientras que Romero con un doble-doble de 16 puntos y 13 rebotes. Por parte de Humacao, Akil Mitchell lideró su equipo con 19 puntos y 16 rebotes.

Culminamos con el partido más cerrado de la noche, con ventaja de ocho puntos para los Capitanes de Arecibo frente a los Indios de Mayagüez. Arecibo se vio con ventaja de nueve cuando acabó la primera mitad. La misma, se disminuyó a siete al acabarse el tercer cuarto. Sin embargo, el empuje no fue suficiente, los Capitanes supieron sufrir y aguantar el marcador para sumar su victoria número 13 del torneo. Quedando dos minutos la ventaja era a penas de cinco para Arecibo, pero varios tiros no forzados que no encontraron el aro para los Indios fueron claves para su derrota.

El MVP del juego de estrellas, Paris Bass, lució gigante, anotando 26 puntos y agarrando 8 rebotes para su equipo. Por causa perdida, Chaundee Brown anotó 28 tantos y Dennis Hogg terminó con 20.