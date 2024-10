Milly Méndez revela varias irregularidades con el voto adelantado

Milly Méndez ha revelado en su segmento “Entérate con Milly Méndez” por Día a Día varias irregularidades con el voto adelantado por correo para las elecciones generales de este 5 de noviembre.

Los casos más recientes fueron en Jayuya, donde la familia de una anciana encamada con Alzheimer denunció que la mujer no puede hablar ni mover ninguna parte de su cuerpo, y aparece en los registros de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) como que solicitó el voto adelantado, en momentos en que la paciente estaba hospitalizada.

Otro caso es el de un hombre que falleció en septiembre, que estuvo hospitalizado dos semanas previo a su muerte, pero que aparece como si hubiera solicitado el voto por correo. Además, según el comisionado electoral del PPD, “Toñito” Cruz alguien llegó hasta un correo para recoger sus papeletas.

Caso de recusación

En otro reciente caso, una electora de 25 años de San Juan se percató de que había sido recusada porque no pudo practicar su voto previo a la elección. En la CEE le dijeron que había sido invalidada porque la visitaron en varias ocasiones y no lo encontraron, pero la joven alega que la dirección que le mostraron no es la suya.

