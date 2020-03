Misterio rodea muerte de menor en centro comercial de Caguas

Las autoridades aun no dan con una razón para determinar qué provocó la muerte del pequeño Sebastián Calderón Cintrón, de 5 años, en un centro comercial en Caguas, el sábado.

El menor había quedado atrapado entre un aparador y una escalera eléctrica, por lo que su abuelo, Milton Cintrón Ortiz, se dispuso a ayudarlo y tras un gesto del pequeño, se desplomó.

“Él se acercó a las escaleras y le digo “Seba vente para acá, deja eso. Yo no voy para allá arriba ahora”, al segundo piso, y vino, pero de momento se me zafó y se me fue. Y le digo “vente, vamos a comer”, y cuando yo lo veo que él se mete allí otra vez y dice “¡AY!”, y levantó las manitas. Cuando yo fui a socorrerlo, no estaba pinchado, pero me dio trabajo para sacarlo. Como que hice fuerza, pero se me desplomó.”, narró Cintrón Ortiz.

Autoridades investigan si la muerte del niño fue tras un golpe eléctrico. Precisamente, el pariente dijo que empleados de la tienda advirtieron que en el área había un tipo de corriente.

“La muchacha me dice: “Es que ahí hay estática”, añadió.

Sin embargo, las autoridades aún no podrán determinar qué fue lo que realmente sucedió hasta que se le haga la autopsia al pequeño Sebastián.

“Esos pudieran ser ángulos que tal vez la gente comenta, pero no podemos certificar nada hasta que se haga la autopsia.”, expresó el sargento del CIC, José Donate.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales visitó el establecimiento para corroborar los videos de las cámaras de seguridad y el funcionamiento de la escalera eléctrica.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Caguas, el personal del Negociado de Ciencias Forenses y el fiscal Javier Rivera se hicieron cargo de la investigación.

