Muere la actriz colombiana Sandra Reyes

La actriz colombiana, Sandra Reyes falleció este domingo tras una larga batalla contra el cáncer de mama, según reportan varios medios internacionales.

Reyes interpretó a la doctora Paula de la famosa telenovela “Pedro El Escamoso”, que protagonizó junto a Miguel Varoni.

El actor fue una de las primeras celebridades en reaccionar con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…” escribió en Instagram.