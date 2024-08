MVC acude al tribunal por diseño de papeleta que “afectaría” la nominación directa

El Tribunal de San Juan atiende este jueves una demanda que radicó el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con relación al diseño de las papeletas para las elecciones de este 2024.

La colectividad denuncia que los espacios no utilizados en color negro podrían "afectar" la intención del elector si, en la sección de nominación directa, escriben el nombre y se salen del encasillado.

La comisionada electoral del MVC, Lilliam Aponte, dijo a Telenoticias que lo que solicitan es que el color negro se degrade a uno gris claro.

“Hay que tomar pasos decisivos”, afirmó.

"Si un elector, como sabemos, utiliza un "Sharpie", no cabe el nombre entero que exige el Código Electoral en ese encasillado. Así que si el elector se sale, se pueda ver fácilmente para proteger ese derecho del elector en su adjudicación", explicó.

"Lo que queremos es evitar controversias en las mesas de adjudicación con ese voto y que se respete la intención del elector", añadió.

Además, Aponte acusó a los comisionados del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) -quienes se opusieron al cambio- de querer "coartar la expresión del electorado".

Aseguró que el ajuste no retrasaría el proceso de conteo de papeletas.

"Degradar el color no cambia, no impacta la cuestión económica de la Comisión, no impacta en el tiempo. Es algo que se puede hacer. Y de hecho, fue una propuesta del ingeniero de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ellos usaron este mismo color en las primarias que tuvieron hace unos meses atrás. ¿Por qué oponerse? Es cuestión de capricho y de que simplemente ellos no quieren ni candidatos ni partidos nuevos dentro de esa papeleta que no sean ellos", finalizó.