Negociado de Energía le niega a la AEE proyectos de conversión a gas natural

El Negociado de Energía le denegó este jueves a la Autoridad de Energía Eléctrica varios proyectos de conversión a gas natural de las unidades 7 a la 10 de San Juan, por insistir que son incompatibles con el Plan Integrado de Recursos (PIR) de Puerto Rico.

“Varias de estas unidades, particularmente San Juan 10, han estado fuera de servicio por años. A las unidades 7, 8 y 10 no se les ha realizado mantenimiento desde el periodo de 2008-2010. Gastar dinero en estas unidades es insistir en tecnología caduca. Aun si aceptamos que la Autoridad necesita tener acceso a generación con gas natural, la alternativa no es seguir gastando dinero en equipos con más de cincuenta años de operación. Estos gastos tampoco son opciones más rápidas; algunas de estas conversiones no serían completadas hasta después del 2030, cuando ya se supone estemos mucho más adelantados en la transición hacia fuentes renovables", dijo el presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz en declaraciones escritas.

Los proyectos denegados son parte de la política pública del gobernador Pedro Pierluisi.

En el caso de los siguientes tres proyectos, el Negociado solicitó información adicional:

Unidades de generación de emergencia (peakers) – El Negociado solicitó que la Autoridad explique si evaluó la posibilidad de usar baterías a escala de utilidad en lugar de peakers.

Unidades Black Start – La solicitud de la Autoridad era para aumentar en 100 millones de dólares la autorización original del Negociado hace más de un año, del 8 de junio de 2021. La misma presupuestaba 90.4 millones de dólares para la compra de estas dos unidades. La nueva solicitud de la Autoridad aumentaría el costo para estas mismas dos unidades a 190 millones de dólares. El Negociado le solicitó a la Autoridad que justifique el retraso en el uso de estos fondos con el consecuente aumento en costos.

Paneles solares residenciales – Del total de la solicitud de la Autoridad de unos 853.2 millones de dólares, solo 34.7 millones de dólares – un 4 por ciento – se asignaría a proyectos solares. El Negociado le ordenó a la Autoridad mostrar el análisis que hizo para asignar esa cantidad.

“El Negociado continuará velando por el mejor uso de los fondos que han sido asignados para reconstruir el sistema eléctrico. Nuestras inversiones tienen que ser las más eficientes y modernas. Insistir en tecnologías del pasado no nos sacará del hoyo en el que está la economía del país producto de la resistencia al cambio y la innovación,” concluyó.