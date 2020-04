Néstor Duprey renuncia a su candidatura a la Cámara por Movimiento Victoria Ciudadana

El aspirante a representante por acumulación en la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Néstor Duprey, renunció este sábabo a su candidatura tras acusaciones de maltrato psicológico.

Duprey colgó un tuit con sus declaraciones:

Una mujer -identificada como Raquel María Quiñones, presunta esposa del Duprey- denunció anoche un alegado patrón de maltrato psicológico por parte del hombre. Esta publicó un extenso video, a través de Facebook, para contar su situación.

"El doctor Néstor Ricardo Duprey Salgado es un abusador. Por los pasados 10 años ha sido mi esposo, durante los cuales me ha sometido a una violencia doméstica psicológica descomunal", alega Quiñones.

"Callé porque no era violencia, porque no me pegaba. Callé porque me daba vergüenza. Calle por terror al divorcio. Callé porque sería mi segundo fracaso matrimonial...", agrega.

