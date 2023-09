NMEAD y Familia unen esfuerzos para prevenir ahogamientos

La secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, hicieron este miércoles un llamado urgente a todas las familias con menores a tomar acciones para la prevención de ahogamientos en piscinas y cuerpos de agua.

“Nuestro llamado es a no perderlos de vista. Aunque no estemos en un pasadía de piscina, si estamos en un lugar donde hay una cerca y no lo vemos por unos minutos, ese es el primer lugar donde debemos buscarlo. Para un niño que no sabe nadar solo bastan unos segundos para morir ahogado. Son tragedias que se pueden evitar con pasos simples, como cerrar las puertas con seguro, evitar ir al río en días de lluvia, a las playas cuando hay aviso de condiciones marítimas, matricularlos en clases de natación, o sencillamente, no perderlos de vista”, dijo la titular de Familia.

Con el mensaje "No los pierdas de vista", ambas agencias inician un esfuerzo para orientar a las familias sobre medidas a tomar para evitar fatalidades. En los Estados Unidos los ahogamientos son la primera causa de muerte en la población infantil, principalmente entre los 1 y 4 años, según estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Algunas de las acciones que se recomiendan para evitar ahogamientos incluyen, pero no se limitan, a las siguientes:

No perder de vista a los menores

Colocar vallas alrededor de las piscinas y cerrar todas las puertas que conducen a ellas

Ofrecer clases de natación con instructores certificados

No dejar objetos ni juguetes en el agua

Ir a playas donde hay salvavidas, como los balnearios

Seguir las advertencias que hace el NMEAD sobre condiciones peligrosas en playas y ríos

Usar chaleco salvavidas, aprobados por la Guardia Costanera, en aguas abiertas

No consumir bebidas o sustancias mientras se cuida de un menor

Prohibir conductas de riesgo como correr alrededor de una piscina, empujarse o lanzarse de piedras en ríos

Las agencias publicarán en sus redes sociales @somosfamiliapr y @nmeadpr en Facebook y X una serie de recomendaciones con guías y consejos que se pueden poner en práctica en el entorno familiar, como acciones preventivas para minimizar los riesgos.

Rodríguez Troche recordó que, aunque oficialmente concluyó la época de vacaciones y verano en la Isla, el clima de Puerto Rico favorece que las actividades acuáticas se lleven a cabo todo el año.

“Nuestros niños están en riesgo todo el año, no solo en verano, y es corresponsabilidad de todos, de las madres, los padres, los abuelitos y todos en el entorno familiar tomar medidas de precaución. Si el NMEAD emite alertas para evitar playas o ríos, hay que hacerle caso. Esos son momentos de cambiar los planes y poner la vida y la seguridad como prioridad”, agregó la secretaria.

Por su parte, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, señaló que “es lamentable cada vez que tenemos que retomar el tema de tener cuidado en los cuerpos de agua porque alguien se ahogó, especialmente cuando es un menor de edad. Más aún porque se trate de un caso de negligencia, por falta de supervisión de un adulto, que fuese una situación que pudo haberse evitado. A los pequeños no se les puede perder de vista, especialmente cuando hay piscinas cerca o si están en una playa, en un lago o un río. Esperamos que este esfuerzo ayude a transmitir el mensaje a la ciudadanía y así poder evitar más tragedias”.

Desde el 2021, según los datos del Departamento de la Familia, nueve menores han muerto ahogados en piscinas o cuerpos de agua en la isla, siendo este año el que más fatalidades ha registrado con siete hasta la fecha.