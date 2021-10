No consiguen los votos: Senado recesa sin votar sobre el Plan de Ajuste de la Deuda

El Senado de Puerto Rico recesó labores este jueves sin llevar a cabo la votación sobre el Proyecto de la Cámara 1003 sobre el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

🔴 El Senado conformó el calendario de votación final, donde todas las medidas atendidas hoy fueron aprobadas. Mientras, el Informe del Comité de Conferencia del #PC1003 no bajó a votación.#SenadoPR #LegislandoParaPR — Senado Puerto Rico (@SenadoPR) October 21, 2021

El cuerpo recesó hasta el próximo martes, 26 de octubre. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, reconoció desde el pasado martes que aún no ttienen los 14 votos para dar luz verde al proyecto habilitador.

Más temprano, la Junta urgió al cuerpo legislativo a aprobar el Proyecto y advirtió que, de no hacerlo, las consecuencias serían severas.

"No aprobar la legislación significa que Puerto Rico se mantiene inmerso en una nube de bancarrota, paralizando la posibilidad de crecer y atraer inversiones necesarias. Además, las pensiones no estarán protegidas y el Plan no será enmendado para dar mayor apoyo a la Universidad de Puerto Rico y los municipios", lee un comunicado escrito.

Por su parte, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Thomas Rivera Schatz dijo este jueves que si se incluyen tres enmiendas al Plan de Ajuste de la Deuda, tendría los votos para aprobarse.

“Nos reunimos el resto de la delegación con el gobernador y el secretario de Estado y el componente de asesores legislativos del gobernador y tuvimos una reunión que, a mi juicio fue positiva. El gobernador nos mostró sus preocupaciones, nosotros le expresamos las nuestras”, dijo Rivera Schatz en conferencia de prensa.

De hecho, Rivera Schatz, dijo que por su experiencia, el gobernador Pedro Pierluisi citaría nuevamente a una conferencia y no se descartarían cambios adicionales.

La Cámara de Representantes logró conseguir 30 votos a favor para aprobar la medida.

El representante Denis Márquez dice que no es peor para Puerto Rico la aprobación de la medida, como ha dicho el gobernador Pedro Pierluisi.

“Al fin y a la postre, algunos votarán en contra porque cuestionan el recorte como tal porque piensan que debió haber sido mayor, pero la realidad, es que ya llevamos cinco años en esto”, dijo el gobernador Pedro Pierluisi el martes en conferencia de prensa.

Según el mandatario, no aprobar el Proyecto de la Cámara 1003, será peor.

“Este es el mejor acuerdo que se pudo lograr, después de cinco años de quiebra. Y vamos a poder dejar atrás esa quiebra que es una nube negra para Puerto Rico”, señaló el gobernador.

No descartan cambios adicionales a la medida.

El lunes, legisladores de mayoría y minoría expresaron tener reparos con las disposiciones y lenguajes incluidos en el Proyecto de la Cámara 1003 - la cual crea la Ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico- ya que, según explican, no garantizan cero recortes a las pensiones.

En una carta enviada el pasado viernes al gobernador y a los presidentes legislativos, el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skeel dejó saber que dejarían en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain aceptar el Plan de Ajuste de la Deuda.

El proyecto podría no ser aprobado este martes.

"Pero, el lenguaje del proyecto de ley sobre las pensiones va mucho más allá que simplemente eliminar los modestos recortes de pensiones restantes y, al hacerlo, aumenta el riesgo de que el Plan no sea confirmable ni asequible en última instancia”, expuso Skeel en la misiva.

La jueza Taylor Swain puso en agenda para el 7 y el 8 de noviembre el tema del Plan de Ajuste de la Deuda.