No culpable hombre que fue acusado de matar a sujeto en el 2022 en Carolina

La jueza Gemma González del Tribunal de Carolina, declaró el lunes no culpable a Juan Meléndez Suárez, de asesinato atenuado, no tener licencia para portar armas y disparar en un lugar público en un incidente reportado a las 9:58 a.m. del 6 de abril de 2022 en la avenida Felipe Sánchez Osorio, en Carolina.

Según informó Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), la fiscalía no pudo probar con evidencia que la persona captada en video disparando contra Carlos Misael Clemente Rosario, fue el acusado.

Según la pesquisa, Clemente Rosario interceptó a un hombre que viajaba en una camioneta Toyota 4 Runner verde.

Luego, se bajó de una guagua Suzuki XK7 con un bate, golpeó el vehículo y se dirigió hasta la puerta del conductor. El conductor levantó las manos y cuando tuvo oportunidad, sacó un arma y le disparó en varias ocasiones.

Los abogados de Meléndez Suarez levantaron el argumento de legítima defensa.

El incidente quedó captado en video.