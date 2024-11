No te pierdas la pelea de “El Pupilo” vs Niyomtrong este sábado por Telemundo

Telemundo transmitirá este sábado 18 de noviembre, en exclusiva, la esperada pelea de unificación de Oscar “El Pupilo” Collazo, campeón mundial de la OMB en las 105 libras.

El evento es el resultado de una colaboración entre Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment, Golden Boy Promotions y DAZN junto a Telemundo Puerto Rico, y marca una de las transmisiones más importantes del boxeo desde Riyadh, Arabia Saudita.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En esta histórica noche, Collazo, oriundo del Barrio Romero en Villalba, Puerto Rico, enfrentará al campeón de la AMB, Thammanoon Niyomtrong (25-0, 9Kos), en un combate que definirá al campeón unificado de las 105 libras. Collazo, quien se coronó campeón mundial con solo 7 peleas, ahora busca la unificación en su undecima pelea como profesional, un logro monumental que solidificaría aún más su legado en el boxeo puertorriqueño. Una unificación de campeonatos mundiales en la rama masculina no sucede poco más de 25 años, desde aquel épico combate del milenio entre el gran Félix ‘Tito’ Trinidad y Oscar De La Hota el 18 de septiembre de 1999 en Las Vegas. “De veras me siento bien feliz y emocionado que toda mi isla bella pueda ver mi pelea por Telemundo, es un gran orgullo tener el respaldo de todos y juntos vamos hacer historia, esta pelea es un sueño hecho realidad para mí no se pueden perder mi pelea este sábado”, comentó el campeón mundial OMB; Oscar ‘El Pupilo’ Collazo quien marcha invicto en 10 combates con 7 victorias por la vía del nocuat. “Estamos muy orgullosos de poder transmitir el combate de Oscar Collazo en exclusiva para Puerto Rico por Telemundo en horario estelar. Este sábado sin duda alguna todos los puertorriqueños verán como ‘El Pupilo’ hará historia”, comentó Héctor Soto, presidente y promotor de Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment.

No te pierdas esta transmisión a las 8pm y sé testigo de la búsqueda de gloria de la cara del boxeo puertorriqueño; “El Pupilo” Collazo, quien representa el orgullo y el espíritu del boxeo boricua en el escenario mundial. ¡Sintoniza Telemundo este sábado para vivir una noche histórica!