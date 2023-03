Nueva dona de café cola’o en Krispy Kreme Puerto Rico

Imagina disfrutar una dona con el aroma y el sabor de una rica taza de café boricua. ¡Ya puedes hacerlo! La nueva Dona Café Cola’o, está disponible en la cadena Krispy Kreme, en Puerto Rico.

El café es símbolo de nuestra tierra y cultura, y es por eso por lo que el equipo de Krispy Kreme Puerto Rico trabajó una idea 100% local y creó la nueva y única dona en el mundo con el rico sabor y la experiencia del verdadero café Boricua. La nueva dona café Cola’o es creada con café arábiga de Jayuya, molido todas las mañanas en cada tienda. El ingrediente principal de esta dona, el café, está presente en tres áreas de la dona; primero en su glaseado, mezclándose con rico chocolate, segundo, es espolvoreado por encima de la dona y tercero, en su interior. El relleno de esta dona es único y se ha llamado merengue de café pues combina una liviana crema batida con verdadero café molido. El resultado es un relleno liviano con un sabor a café inolvidable.

“Ahora con la nueva Dona Café Cola’o ofrecemos una razón adicional para visitarnos mientras vives ese momento mágico. El trabajo del equipo de desarrollo de producto en la Isla y la labor de cada team member de las tiendas, hacen posible que podamos vivir esta experiencia inolvidable. Invitamos a que disfruten de la experiencia única del sabor de esta dona, su combinación perfecta de ingredientes logra el sabor de lo que nunca falta en la casa de cada puertorriqueño, el café. Estamos seguros de que no hay dona igual”, comentó Jacqueline Ramos, especialista de mercadeo para la marca, en un comunicado de prensa.

Actualmente en Krispy Kreme Internacional están evaluando esta receta, creada localmente, pues entienden que tiene todas las características para ser exitosa en varios países del mundo. Es muy probable que la dona de café Boricua esté disponible pronto en otros mercados internacionales, por el momento solo está en nuestra isla.

La dona Café Cola’o se puede conseguir en docenas, perfectas para compartir, y están disponibles en todas las tiendas Krispy Kreme en Puerto Rico, por solo $12.49.

Las tiendas Krispy Kreme Doughnuts de Puerto Rico están ubicadas en; Caguas, Carolina, Dorado, Guaynabo, Hatillo, The Mall of San Juan, Ponce y Mayagüez. Las tiendas están abiertas de lunes a domingo de 7am a 11pm, y la ubicada en The Mall of San Juan abre de 10am a 7pm de lunes a jueves, de 10am a 8pm viernes y sábados, y de 11am a 7pm los domingos. Para más información sobre Krispy Kreme visite www.facebook.com/krispykremepr y @KrispyKremPR o llame al 1-877-657-4779 (1-877-6KRISPY).