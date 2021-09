Multa de $40 mil al ex director financiero de AAFAF por presuntamente mentirle a Ética

La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), impuso una multa de $40,000 contra Pedro Soto Vélez, ex Chief Financial Officer de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) destacado el La Fortaleza, por presuntamente someter información falsa a los abogados de la OEG y no esperar el término establecido en Ley, para irse a laborar con una empresa privada a la que le otorgó un contrato millonario, mientras era servidor público.

Cuando los abogados de la Oficina presentan una Resolución, se espera que transcurran algunos días antes de hacerla pública en el portal de la OEG www.oegpr.com y en las redes sociales oficiales.

Esto responde a la intención de que el querellado reciba el documento y advenga en conocimiento de la determinación, por la propia Oficina.

20 20res Signed by Erick A. Velázquez Sosa

