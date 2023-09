Jenniffer González confirma que buscará la gobernación

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, confirmó este miércoles, en un mensaje televisado, que aspira a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del 2024, por lo que retará al gobernador Pedro Pierluisi en primarias.

"Ante los retos históricos y ante tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico", sostuvo González Colón.

Dijo, además, que "Puerto Rico va por mal camino", destacando la posibilidad de perder fondos federales por no utilizarlos, la "gran decepción de LUMA", la crisis de salud y los problemas en el sistema de educación, así como de permisos.

"No me puedo quedar callada y mucho menos, no actuar", dijo.

Este será el tercer cuatrienio consecutivo en el que el PNP tendrá primarias para la gobernación.

Por su parte, Pierluisi radicará su candidatura a la reelección este domingo 1 de octubre en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en Miramar. El gobernador aseguró que prevalecería en una primaria "contra cualquiera".

Dice que quiere ganar "contundentemente" la primaria.

A continuación, el mensaje completo de Jenniffer González:

“Enfrentando retos y desafíos… así he vivido toda la vida. Desde niña sentía una pasión por trabajar por otros. Dar la mano a quien lo necesita, para que puedan echar pa’ lante y ver la sonrisa de mi gente, de nuestra isla.



Me identifico contigo, con tus sueños y aspiraciones. Soy hija de padres que le dedicaron la vida entera a la educación en Puerto Rico, mi padre como maestro y director escolar y mi madre como orientadora y profesional de rehabilitación para aquellos con discapacidades. A mucho orgullo soy producto de la escuela pública, de la Universidad de Puerto Rico y de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Conozco de primera mano los retos que enfrentas día a día, porque yo también los he enfrentado. Si yo pude echar pa’ lante, tú también puedes con fuerza y determinación.



No podemos vivir en el conformismo, tenemos que pensar en grande… y eso es lo que te propongo, tenemos que atrevernos a soñar y a lograr cambios. Eso requiere disciplina, pero también visión de futuro y determinación.



Para a mi, igual que a ti, el camino no ha sido fácil y lo que he logrado me lo he ganado con mucho esfuerzo y de la mano de Dios. Mi fe en Él ha guiado todos mis pasos.



Desde el momento que decidí aspirar al servicio público, he enfrentado las voces que continuamente me decían, no lo vas a lograr, eres joven, mujer, gordita, no debe aspirar a eso, no te van a apoyar… debes esperar… porque esas son las voces del estancamiento, del fracaso y del conformismo. Esas son las voces de las élites que siempre quieren imponerse. Hoy me dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente… A cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes, he triunfado. Desde lograr un escaño en la legislatura, ser presidenta de la Cámara de Representantes y ser la primera mujer comisionada residente en la historia de Puerto Rico, ustedes, mi gente, me han guiado y honrado con su confianza.



Y esta confianza que ustedes me han dado, yo la tengo que reciprocar con la honestidad que me caracteriza. Soy fiel creyente de que la honestidad tiene que ser la guía de todo el que aspira a servir a su pueblo; y la verdad es que Puerto Rico hoy va por mal camino. Como comisionada residente he procurado la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico y eso nadie lo puede debatir, esos son los hechos. He traído a la isla congresistas y funcionarios del gobierno federal para convencerlos de que necesitamos herramientas y recursos y lo hemos logrado. Hoy existe una posibilidad real de que gran parte de esos fondos podrían perderse porque ni siquiera se han gastado. El gobierno hoy goza de una gran bonanza económica y sin embargo ese efecto no se ha visto reflejado en tu bolsillo, el cual cada día parece achicarse más y más. Aunque algunos digan lo contrario, esa es la realidad que tu y yo conocemos.



Tan real como LUMA. LUMA ha sido una gran decepción para Puerto Rico y lo reitero. Hoy día solo se habla de interrupciones de servicio y en cuánto aumentará la luz. Logré los fondos para reconstruir el sistema eléctrico y 6 años después no hemos visto nada. Se requiere liderato para reconocer errores y enmendarlos inmediatamente. Puerto Rico hoy enfrenta una gran crisis de salud donde la escasez de médicos y proveedores ha puesto a nuestros envejecientes en una situación en la que tienen que esperar meses para la atención que tanto necesitan. Nuestro sistema de educación hoy día es de los que más riesgo corre de perder cientos de millones de dólares en recursos que se supone lleguen directamente al salón escolar.



Nuestro sistema de permisos sencillamente no funciona. Es una realidad y que te pregunten a ti. Cada día son mayores los retos y escollos que la burocracia gubernamental le impone a todo el que busca invertir en Puerto Rico o montar un pequeño negocio. Necesitamos un gobierno ágil enfocado en dar un mejor servicio.



Durante mi trayectoria me ha caracterizado el tomar decisiones, ejecutarlas y no me ha temblado el pulso a la hora de fiscalizar. Respondo a lo que tú sientes porque soy como tú. Mantengo los pies en la tierra y comparto constantemente con nuestra gente. Llevo tiempo escuchándote y evaluando el mejor futuro para Puerto Rico. Me He tomado el tiempo de ir de esquina a esquina y casa a casa, de primera mano para escuchar tu sentir.



No me puedo quedar callada y mucho menos no actuar. Miro a mi pueblo, a mi gente, los escucho y desde lo más profundo de mi corazón siento el reclamo que un día proclamó el padre fundador del Partido Nuevo Progresista, Don Luis A. Ferré… ¡Esto Tiene que Cambiar!



Cambiar, para mejorar. Cambiar para el éxito, Cambiar para la igualdad plena. Por eso lucho todos los días para logar la estadidad. Puerto Rico necesita líderes que entiendan a su pueblo, que sean capaces de enfrentar los retos mayores que vendrán y tengan la determinación de realizar cambios reales. La estadidad tiene que ser la meta y herramienta de cambio para Puerto Rico.



Llegó el momento para líderes que sean capaces de tumbar los obstáculos, abrir camino hacia un Puerto Rico de avanzada. Construir y levantar ese mañana que todos soñamos.



Que entiendan la dinámica de los fondos federales y puedan eficientemente ejecutarlos en beneficio de nuestra población y para poder levantar un Puerto Rico de futuro; pero que a su vez cuente con una verdadera visión de desarrolló económico, con una apuesta estratégica de añadir valor para que cuando los fondos federales de recuperación se acaben contemos con una verdadera economía propia que no hemos tenido; permitir la libertad económica y de mercado que viabilizará el desarrollo de nuestro pueblo.



Necesitamos líderes con la visión de modernizar nuestro sistema de educación con la más alta tecnología y también fortalezca la educación en inglés y otros idiomas en nuestros niños y con salones escolares que estén a la altura del Siglo 21, donde el calor no sea motivo para cancelar clases; que podamos fortalecer nuestro sistema de salud, retener nuestros médicos y causar que los que se han ido, regresen con mejores incentivos; para que nuestra gente tenga más opciones de atención médica rápida y accesible.



Puerto Rico hoy cuenta con los recursos para transformar cada una de las áreas más afectadas y que tanto impactan a los ciudadanos en el día a día, solo falta el liderato y la determinación para lograrlo… ¡Alguien que lo haga posible!



Antes estos retos históricos y tu reclamo continuo he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza, tu respaldo para convertirme en la próxima Gobernadora de Puerto Rico ¡Quiero trabajar para ti, hablándote siempre con la verdad de lo que tenemos y hacia donde vamos! Trabajaré incansablemente por ti, por tu familia, por ese sueño que todos anhelamos… Ahora más que nunca, que mi familia se hará más grande, aspiro a dejarles a ellos… y a ti… un mejor Puerto Rico que el que tenemos. Me comprometo que ¡YO LO HARÉ! ¡LO VAMOS A HACER! ¡CONTIGO LO HAREMOS!”.