Omar Negrón envía mensaje de agradecimiento tras sufrir complicaciones por COVID-19

El exasesor de la Fortaleza, Omar Negró Judice, envió -este martes- un mensaje de agradecimiento por los buenos deseos y el apoyo recibido luego de enfrentar complicaciones por COVID-19, que lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos.

"No tengo palabras para agradecer los miles de mensajes llenos de oraciones y buenos deseos. Siento que soy el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra al saber que hay tanta gente linda pidiéndole a Dios por mi recuperación. Es hermoso recibir mensajes de tantos amigos, familiares, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, hermanos de la política (incluso de partidos contrarios al mío). Me han hecho ver una vez más la grandeza del puertorriqueño. Peleamos, diferimos y opinamos de manera distinta, pero siempre estamos solidarios para ayudarnos los unos a los otros", escribió.

Negrón Judice informó que su recuperación será lenta, pero que se encuentra animado durante el proceso.

"A pesar de que mi recuperación va a ser un poco lenta, me siento con mucho ánimo y deseos de salir pronto de la prueba más difícil que me ha tocado vivir. Gracias a Dios y a sus oraciones, estoy respondiendo a los tratamientos muy positivamente y sé que pronto estaré celebrando una nueva etapa en mi vida, llena del amor y el cariño de tanta gente hermosa", añadió.

En la publicación, explicó que "es imposible mencionar a cada uno de ustedes, pero gracias de todo corazón por sus mensajes. Aunque se me haga difícil contestarlos todos, los estoy leyendo y me han hecho llorar como no tienen idea".

