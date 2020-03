Ordenanza complicaría entrega de resultados impresos en laboratorios

La dueña y licenciada del Laboratorio Clínico Paseos, Lina García, denunció trabas para comprar papel de impresora, lo que complicaría la entrega de resultados.

Personal de la tienda al por mayor comunicó a García que “según la ordenanza de artículos” NO pueden vender papel para impresoras.



“Yo tengo papel para trabajar una o dos semanas, pero yo no sé qué pueda pasar después. No sé si será la situación de otros laboratorios. Me estoy preparando…”, dijo a Telemundopr.

García cuenta con pacientes que optan por la entrega digitalizada de resultados, Sin embargo, hay personas -en su mayoría adulto mayores- que prefieren la entrega impresa de resultados.

Actualmente, el Laboratorio Clínico Paseos realiza pruebas como CBC, micoplasma e influenza A y B; solicitadas -a modo descartar- frecuentemente durante las últimas semanas debido a la emergencia por coronavirus (COVID-19).

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.