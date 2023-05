¡Orgullo! Banda escolar de Guayanilla se lleva premio en Italia

A pesar de pasar un mal rato por la pérdida de sus instrumentos, la Banda de la Segunda Unidad Macaná demostró su talento y dedicación en el Festival Internacional de Bandas en Italia, y fue reconocido por su esfuerzo.

Se trata del premio a la mejor coreografía, tal como se anunció en una publicación en la página de la banda en Facebook, donde se exhibe el trofeo.

"Gracias a todos por su apoyo, bendiciones para todos. Ganamos el premio de mejor coreografía que incluye los bailes y las formaciones. perdón por decirlo pero si hubieran dado premio por percusión, también era de nosotros. Yo soy Boricua, pa’ Que Tú Lo Sepas" dice la publicación.

La banda expresó su indignación durante la semana debido a que la aerolínea Iberia extravió los instrumentos de percusión pertenecientes a 15 estudiantes, así como los equipos necesarios.

"A través de este medio, queremos expresar nuestra frustración con la aerolínea Iberia. Hemos realizado numerosas llamadas y enviado mensajes, pero aún no encuentran nuestros instrumentos. Llevamos cuatro días aquí y los instrumentos no están en nuestras manos. Tenemos 15 estudiantes que no han podido tocar, se refleja la frustración en sus rostros, los padres están molestos y los profesores desalentados. Estamos haciendo todo lo posible, pero no es lo mismo sin estar completos. El mejor espectáculo se da cuando estamos al cien por cien, no a medias. Los instrumentos llegaron a Madrid, pero nos dicen que no los encuentran ni en Madrid ni en Roma. Algunos dicen que sí, otros dicen que no; la situación se ha vuelto difícil. Rogamos que esos instrumentos lleguen a nuestras manos pronto. Esta foto fue tomada por un familiar de la banda en Madrid. Seguimos tocando puertas", se lee en una publicación de la banda en Facebook.

Con un sonido diferente, se presentaron ante el papa y lo darán todo para representar a Puerto Rico en una competencia.

Afortunadamente, gracias al apoyo de sus padres y profesores, los estudiantes lograron participar en el evento y recibir uno de los premios otorgados.