Otro día caluroso: se esperan índices de hasta 111 grados Fahrenheit

El Servicio Nacional de Meteorología emitió este sábado una advertencia de calor para pueblos del oeste y norte de Puerto Rico.

Según la agencia, se esperan índices de calor entre 108 a 111 grados Fahrenheit.

Mientras, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para el suroeste de la isla.

☀️It's June already☀️

There is a Heat Advisory in effect for western and northern Puerto Rico, as well as St. Croix (heat indices reaching 108-111 degrees Fahrenheit). Also, there is a moderate risk of rip currents for southwest Puerto Rico, Vieques, and St. Croix.#prwx #usviwx pic.twitter.com/TPoe0fcGht