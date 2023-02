Ozuna lanza nuevo álbum y anuncia gira global

El artista de música urbana Ozuna, lanzó este viernes su nueva producción discográfica OZU VIVO, y anunció su gira global "OZUNA VIVO" que iniciará en Estados Unidos el 18 de mayo.



OZU VIVO incluye sus más grandes hits como: "Se Preparó", "Dile Que Tú Me Quieres", "Escápate Conmigo", "Síguele Bailando", "El Farsante" y "Taki Taki" entre otros, grabados en vivo durante su concierto en República Dominicana en el 2020, además de versiones acústicas de tres canciones que salieron en los últimos años, "Del Mar", "Caramelo" y "Despeinada". Son un total de 16 canciones en vivo y acústicas que han marcado su fenomenal carrera, posicionándolo como uno de los artistas latinos más influyentes en la industria musical.

El cantante anunció su regreso a los escenarios en concierto tras más de tres años, con su esperada gira global "OZUNA VIVO" que comenzará en Estados Unidos el 18 de mayo con más de 23 fechas confirmadas; seguido por Europa en julio y agosto en 14 ciudades actualmente. En las próximas semanas se anunciaran más fechas de este tour donde Ozuna interpretará sus más grandes éxitos.



Los tickets para la primera parte de la gira en Estados Unidos salen en a la venta la próxima semana. Todos los detalles se revelarán en las redes del artista.



Fechas confirmadas del "OZUNA VIVO TOUR" en Estados Unidos:

Fecha Ciudad Venue

Mayo 18 San Diego, CA Pechanga Arena

Mayo 19 San Jose, CA SAP Center

Mayo 20 Las Vegas, NV Grand Garden

Mayo 21 Los Angeles, CA KIA Forum

Mayo 25 Seattle, WA Climate Pledge Arena

Mayo 26 Portland, OR Veterans Coliseum

Junio 1 Sacramento Golden 1 Arena

Junio 2 Ontario, CA Toyota Arena

Junio 3 Phoenix, AZ. Footprint Arena

Junio 8 San Antonio, TX AT&T Center

Junio 9 Laredo, TX Sames Auto Arena

Junio 10 Hidalgo, TX Payne Arena

Junio 11 Houston, TX Toyota Center

Junio 15 Dallas, TX American Airlines Center

Junio 16 Tulsa, OK BOK Center

Junio 18 Chicago, IL Allstate Arena

Junio 23 Miami, FL FTX Arena

Junio 24 Orlando, FL Amway Center

Junio 25 Atlanta, GA State Farm Arena

Junio 29 Reading, PA Santander, PA

Junio 30 Brooklyn, NY Barclays Center

Julio 1 Boston, MA TD Bank Arena

Julio 2 Washington, DC Capital One Arena