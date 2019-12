Paciente responsabiliza al Hospital de Veteranos por su condición

Iván Rodríguez es un paciente que dice estar insatisfecho con el Hospital de Veteranos, y según alega, manejaron mal su caso, lo que provocó que hoy en día permanezca encamado tras sufrir dos derrames que le provocaron parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo. Además, Rodríguez y su esposa Gloria López, denuncian supuesta inacción por parte de la institución hospitalaria.

“Es bien difícil para mí y para él, porque él se pone depresivo y yo también.”, dijo entre lágrimas Gloria López, esposa de Iván.

En enero de 2019, Iván decidió ir al Hospital de Veteranos por una aparente pulmonía. Entre los medicamentos que utiliza para tratar un padecimiento del corazón, el anticoagulante conocido como “Warfarina” es vital para su salud. Según alegó el paciente, la decisión de tomar la dosis que ingería le ocasionó tres derrames cerebrales. Además, denunció maltrato y falta empatía por parte del hospital.

“Me metieron en el sexto piso sin aire y sin nada. Después me dijeron que me iban a quitar la Warfarina, y yo les dije que tenían que comunicarse con mi doctora de anticoagulación, la cual ellos no hicieron.”, denunció Rodríguez.

Tanto Iván como Gloria aseguraron que la institución hospitalaria no fue diligente en el proceso. Lo más que le duele a Iván, es no poder ayudar a su esposa en el hogar, ni hacer diligencias.

“Es bien fuerte para mí porque yo me pasaba caminando. Y ya no puedo caminar ni hacer gestiones en mi casa. No puedo hacer nada. Ahora mismo estoy sin baño y sin nada.”

“Nadie me hacía caso. Estoy frustrada totalmente. Esto es un cambio para mí enorme. Mi vida cambió totalmente.”, expresó Gloria.

Sin embargo, el hospital denegó las terapias que requiere la condición de Iván. Uno de los pasos a seguir con este tipo de pacientes es el apoyo psicológico, en cambio, le recetaron barbitúricos y por el paciente decir que “prefería morir”, lo ingresaron a un hospital para servicios de salud mental, donde sufrió depresión. El equipo médico que le proveyeron es obsoleto. La cama de posiciones es muy pequeña y la grúa para levantarlo representa un riesgo. Además, le otorgaron un andador, pero nunca recibió terapias para utilizarlo. Utilizar el baño también representa peligrosidad.

Estas modificaciones en el hogar tienen un costo, por lo que, si usted desea ayudar a esta familia, puede hacerlo depositando su aportación a través de ATH Móvil al 787-643-5238.

Por su parte, un portavoz del Hospital de Veteranos reaccionó y expresó que: “El Sistema de Salud de Veteranos del Caribe lamenta profundamente cuando uno de nuestros veteranos siente que no hemos llenado sus expectativas. Estamos comprometidos con proveer a los veteranos un cuidado de salud de calidad y seguro que mejore su salud y bienestar. A pesar de que no podemos compartir información específica del veterano Rodríguez por protección a su privacidad, informamos que ya nos hemos comunicado con su familia para entender mejor su necesidad y poder atender su situación.”

