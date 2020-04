Padre de joven que murió por coronavirus expresa su dolor

Luis Ángel “Wichy” Sánchez, quien se identificó en las redes sociales como el padre de la víctima más joven del COVID-19, manifestó su dolor tras perder a su hijo.

“El COVID-19 no discrimina, por edad, género, raza, religión o clase social.”, inicia su publicación en la red social de Facebook.

El Departamento de Salud (DS) reportó este viernes que murió un hombre de 29 años de la región de Caguas, la víctima más joven por coronavirus en Puerto Rico.

Copien y compartan el escrito porque solo salen los reportajes de periódicos y noticias.A quien pueda... Posted by Luis Angel Wichy Sanchez on Friday, April 17, 2020

Según escribió, el joven no había viajado, iba del trabajo a la casa, no estuvo expuesto a multitudes y no tenía padecimiento crónico de salud.

Denuncia, además, que en dos ocasiones se dirigió a sala de emergencias para hacerse la prueba, pero no fue así. Sino que, a la tercera, cuando ya tenía dificultad para respirar, fue internado y se le hizo la prueba.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Municipal de San Juan.

“El joven de 29 tiene una hija de 5 años con resultados positivo y asintomática.

El joven de 29 años perdió a su abuelo 80 años por COVID 19.

El joven de 29 años tiene 4 hermanos menores que tuvieron contacto con el y pudieron haberse contagiado. Todos con resultados negativos.”, manifestó Sánchez en su publicación.

“Tienen que tomar acción individual y actuar responsablemente. La triste realidad es que si no te cuidas, te vas a morir, y en el proceso, vas a llevarte contigo a muchos.”, añadió.

