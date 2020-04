Para finales de mayo o principios de junio podrían flexibilizar el toque de queda

El secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González Feliciano, afirmó este jueves que para finales de mayo o principios de junio podría comenzar a flexibilizarse el toque de queda por coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico.

"Nuestro toque de queda va ser modificado. Deberíamos pensar cuándo vamos a ver un poquito más de flexibilidad va ser a finales de mayo o principios de junio", dijo el secretario durante una entrevista radial (Radio Isla).

González basa su respuesta en el marco de data de Estados Unidos y el DS, también el comportamiento humano.

Según González Feliciano, se mantiene en que el pico de contagios de coronavirus (COVID-19) será la primera semana de mayo, mientras que en junio comienza a bajar la curva.

"Cuando me he sentado con la gobernadora (Wanda Vázquez) he dicho que muy probablemente va haber modificación del toque de queda progresivamente con cierta liberación", agregó.

Les dan alternativa a los que temen contagiar a sus seres queridos.

Según el secretario, la "modificación en el toque de queda" no quitaría las mascarillas y el lavado de manos.

"Esto no es una moda, es una realidad de salud pública. Esa barrera de nariz y boca, también el lavado de manos ha demostrado ser singular para disminuir contagios", puntualizó González sin precisar por cuánto tiempo serán necesarias las medidas.

El DS reportó hoy 56 muertes y 1,043 positivos por COVID-19 en Puerto Rico.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.