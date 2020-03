Paramédico denuncia que hospitales no quieren aceptar a pacientes con sospecha de COVID-19

Una paramédico denunció este lunes que ella y sus compañeros de trabajo confrontan serios problemas cuando intentan llevar pacientes con síntomas de COVID-19 a los hospitales.

La profesional narró en entrevista radial (WKAQ) que estuvo cerca de una hora intentado buscar un hospital que aceptara a su paciente.

“Esto está bien malo. Ha llegado que ningún hospital te quiere aceptar”, lamentó.

Según contó, intentó primero en el Hospital San Pablo, en Bayamón, donde le negaron aceptar a su paciente y le indicaron que debía llevarlo al Hospital Regional de ese municipio, que según anunció la gobernadora Wanda Vázquez el pasado 19 de marzo, fue escogido como base para atender los casos críticos de COVID-19.

Sin embargo, al llegar a la mencionada institución, alegó la paramédico, también se rehusaron a admitir a su paciente.

Le habrían dicho allí que no podrían seguir llevando pacientes, pues no tenían espacio. Sin embargo, su paciente logró entrar al hospital, pero, cuando la paramédico le solicitó una firma al doctor que atendió el caso, éste se negó y le informó que el paciente no había sido admitido. Sin la firma, la compañía privada de ambulancias no podría cobrar el traslado.

Finalmente, la persona fue llevada a un área de asilamiento donde se le informó que le harían la prueba del COVID-19.

“No tenían ni camilla para el paciente”, denunció.

Dijo que allí tienen uno camiones y carpas del Departamento de Salud, pero que al momento, están “fuera de función”.

La paramédico alegó además que fue quien llevó hace días al paciente cuya muerte fue reportada hoy, lunes, por el Departamento de Salud.

Además de otras denuncias por supuesto mal manejo de ese caso y falta de comunicación por parte del hospital con la esposa del paciente, alegó que ese día, el personal de la institución no tenía ningún equipo protector.

Este medio solicitó una reacción del Departamento de Salud, pero al momento, la petición no ha sido contestada.

