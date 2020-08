Pedro Pierluisi: “Lo que se ha hecho es ilegal”

El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi calificó el domingo como ilegal la determinación de paralizar el proceso de primarias, luego de los problemas con el suministro de materiales en algunos precintos.

“Lo que pasa con (solicitar) una acción legal es que yo sé que esto es ilegal. No hay base alguna para esto. ¿Pero qué logro con lograr una sentencia que así lo declare? Si pido que se lleve a cabo la votación, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Que sea lunes, que sea martes, que sea miércoles? Prefiero el domingo, porque es un día libre de trabajo y va a garantizar una mayor participación”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

Entiende que el proceso debe completarse antes de tomar esa decisión.

A su juicio, las apariencias o las implicaciones de posponer hasta el próximo domingo la votación en los lugares en que no había comenzado “son obvias”.

“Aquí tengo que expresar algo más que me consterna y es que se esté hablando de aquí no se van a contabilizar los votos que ya se han emitido. ¿En qué cabeza cabe? Lo que va a crear es una suspicacia, una falta de confianza en todo este proceso que es innecesaria”, sostuvo Pierluisi, quien añadió que no tiene problema en que no se den a conocer los resultados, pero sí que se contabilicen.

Reaccionó ante las cámaras de Telenoticias al caos que ha empañado el proceso primarista.

“Ese voto de ustedes lo tienen que hacer hoy”, expuso Pierluisi, quien de paso le pidió a los electores cuyo centro de votación abrió que acuda, porque no tendrá oportunidad el próximo domingo de hacerlo.

El licenciado responzabilizó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, por el caos de las primarias, y a los presidentes y comisionados electorales de los partidos, a la gobernadora Wanda Vázquez "por no haberse asegurado de que la Comisión tuviera todos los recursos que fueran necesarios para que esta barbaridad no ocurriera y a la Junta por lo mismo”, mencionó.

El aspirante insistió en que dejó saber todo el tiempo su oposición a que se suspendiera el proceso primarista en los lugares en que no pudo comenzar por falta de materiales.

