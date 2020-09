Nueva Orden Ejecutiva permite el uso de “jet skis”

La nueva Orden Ejecutiva, firmada este viernes por la gobernadora Wanda Vázquez, establece que se permitirá el uso de "Jet Skis", conforme a las directrices del emitidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

La decisión pone fin al desespero de comerciantes que no han tenido la oportunidad de operar sus negocios de motoras acuáticas desde marzo.

"Cuando nos cerraron en el mes de marzo estábamos en el pico de la temporada, y perdimos el verano, perdimos semana santa. Prácticamente perdimos el año.", expresó a Telenoticias Archie Acosta, quién vive del alquiler de "jet skis" en Isla Verde.

"La responsabilidad es individual", dijo la mandataria.

El documento ordena al DRNA a emitir órdenes, directrices y cartas circulares para permitir la navegación y la pesca recreativa y comercial en la Isla, insertando la limitación del toque de queda en los horarios de navegación y de pesca, las medidas cautelares y las prácticas de distanciamiento social para combatir la propagación del COVID-19.

Además, queda establecido que las autoridades pertinentes tendrán que intervenir con aquellos ciudadanos que desembarque cualquier tipo de embarcación marítima, penetre y/o intente penetrar las costas.

"No obstante, se permite la utilización de botes y embarcaciones sólo para recreación particular sin desembarco en las playas dentro del horario de toque de queda, de marina a marina y no estando permitido el anclaje de los botes y embarcaciones a menos de 15 pies de distancia.", lee el documento.

