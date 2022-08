Pierluisi dice que “es insultante” que lo vinculen con Joseph Fuentes

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes sentirse insultado cuando le preguntan sobre su amigo Joseph “Joey” Fuentes, convicto por un esquema de ocultar donantes del súper PAC, Salvemos a Puerto Rico, pero dice que sigue siendo su amigo.

“Obviamente hay una amistad ahí. Me apena lo que está pasando tanto él como su esposa, sus hijos, a quienes conozco. Pero, como he dicho ya aquí, lo que se está demostrando en Puerto Rico es que no hay impunidad. No importa quién sea, a quien conozca, de donde venga, si falla tiene que responder ya sea ante las autoridades federales como las estatales. Y eso lo estamos viendo una y otra vez con todos estos casos de corrupción que hemos visto recientemente. O sea, no hay impunidad. Así que eso es lo que puedo decir”, expresó el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre las expresiones que emitió la defensa de Fuentes que alegó que con la convicción salvó su carrera política, al gobernador le resultó insultante.

“Están diciendo muchas cosas incorrectas y, y realmente, hasta cierto punto insultante. O sea, yo he dicho en repetidas ocasiones que yo no tengo nada que ver con los hechos que resultaron en la convicción del señor Fuentes. Y de igual manera he dicho insistentemente que mi comité de campaña no coordinó sus actividades con ese PAC, ese PAC es un ente independiente. Él cometió serios errores, cometió un delito. Ahora va a perder la libertad como resultado de esa acción, pero obviamente yo no tengo nada que ver con eso”, expresó Pierluisi Urrutia.

¿Dejó de ser su amigo?, se le preguntó.

“No, no, no, jamás. Las amistades siguen, perduran. Somos seres humanos. Él cometió un grave error a pagar, perdiendo su libertad, perdiendo su licencia de contador público autorizado. O sea, es bueno que todos se den cuenta de que, otra vez, aquí no hay impunidad. No importa quién sea, de dónde vengas, a quien conozca, si falla, te van a investigar y te van a procesar y puedes perder tu libertad, que es lo más preciado”, contestó.

Pero son palabras mayores, le increpó una periodista.

“Eso es un abogado que hizo esa presión, pero no en lo más mínimo. O sea, otra vez yo no tengo absolutamente nada que ver con esto y no tengo tampoco los pormenores de esta investigación. No los conozco, a mí jamás. En toda mi vida pública yo jamás he sido objeto de una investigación federal o estatal, jamás en toda mi vida pública, hasta más de 30 años en mi vida pública y jamás, nunca”, respondió el mandatario.

“Bueno, yo otra vez, yo no leí eso, pero vuelvo y digo no pueden. Yo sé que en la política vienen los ataques y quieren generalizar y tratar de afectar la reputación de uno. Pero en este caso yo tengo mi conciencia muy tranquila. Lo he dicho en mil ocasiones, no tengo absolutamente nada que ver con esto”, añadió.

Fuentes cumplirá una condena en prisión de un año y dos meses y se debe entregar al buró de prisiones el 26 de octubre de 2022.

Las expresiones del gobernador se dieron durante una visita al municipio de Naguabo donde participó de la inauguración de un puente sobre el río el Río Blanco, Puente 194.