Pierluisi: “No me intimido por amenazas, vengan de donde vengan “

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia denunció el miércoles, que ha recibido amenazas en torno al contrato de LUMA Energy supuestamente, por parte de Ángel Rafael Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

“He leído en los medios lenguaje, unas palabras básicamente que lo que indican es que me están amenazando a mí. Y le voy a decir a todos que yo no me intimido por amenazas vengan de donde vengan. Eso no funciona conmigo. Así que, conmigo sí se puede dialogar, conmigo pueden pedirme audiencia, hacerme reclamos, pero el que viene así se encontró con este jíbaro que eso no funciona. El que ha visto un jíbaro sabe lo que viene. Y a mí, conmigo eso no va. Que respeten. Siempre con respeto, las amenazas conmigo no van, vengan de donde vengan”, sentenció el mandatario.

“Siempre va a haber orden mientras yo sea el gobernador de Puerto Rico y siempre voy a reclamar respeto, el mismo respeto que yo les tengo a todos”, añadió.

Sobre el contrato de LUMA Energy, el mandatario sostuvo que está abierto a posibles enmiendas al mismo.

“Yo veo mucha desinformación y yo creo que es a propósito. Por ejemplo, han dicho y eso está mal, dejen de decir lo que es incorrecto. Este servidor fue bien claro en todo momento antes de asumir el cargo de la gobernación. Siempre dije que iba a revisar el contrato y de ser necesario hacer lo que fuera posible por enmendarlo. Jamás dije que iba a cancelar ese contrato. Así que, que dejen de decir que yo he cambiado de postura, la postura es la misma”, dijo Pierluisi Urrutia.

“Lo que he hecho es crear un Comité Timón para fiscalizar precisamente el contrato, la transición que se está llevando a cabo y como dice la orden ejecutiva que crea el Comité Timón que lo preside el secretario de Estado, el Comité Timón puede recomendarme posibles enmiendas para que se negocien. O sea, que aquí la puerta no está cerrada a posibles enmiendas a ese contrato. Jamás ha estado cerrada”, añadió.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.