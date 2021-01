Pierluisi no quiere que le digan que no implante aumento de $15 si se aprueba el proyecto

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el martes que si el gobierno federal aprueba el aumento al salario mínimo federal, no quiere que sectores le soliciten que no implante esa directriz.

“Sé que eso es un brinco bien sustancial porque es más del doble. Aquí lo importante es que Jenniffer González y yo hagamos causa común y si el Congreso le da paso a eso… es clave que cualquier alivio contributivo para aminorar al sector económico y comercial. O sea, que no se aplique los 15 dólares sin ningún tipo de alivio para los comercios que van a estar enfrentando un aumento sustancial en sus costos”, dijo Pierluisi Urrutia durante su mensaje ante la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).

“Que nadie me pida que si se da el aumento allá entonces no me aplique en Puerto Rico y les voy a explicar por qué, en arroz y habichuelas. Puerto Rico no es Costa Rica. Puerto Rico no es Panamá. Si aquí en Puerto Rico seguimos pagando 7.25 dólares la hora y en la Florida y en Texas y en Carolina del Sur me pagan 15 Dólares, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Medio mundo se va a montar en la ‘guagua aérea’”, añadió.

“Lo que va a pasar nuevamente es que vamos a perder población como nunca hemos visto”, acotó.

La propuesta emitida por el presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden, Jr. pretende elevar el salario mínimo federal de $7.25 a $15 la hora.

Por otro lado, el gobernador sostuvo que, ante la supuesta aglomeración de clientes en los restaurantes, su intención es continuar con una flexibilización de cara a una nueva orden ejecutiva pues entiende que los restaurantes no son foco de contagio.

“Lo de los seis pues de distancia entre las mesas, eso viene del CDC. El CDC en sus guías ahora está recomendando eso, irrespectivo del porcentaje de ocupación, lo importante es que se mantengan las mesas a 6 pies de distancia. Esa es una de las cosas que estaré considerando”, dijo el mandatario a preguntas de la prensa.

La orden ejecutiva vigente expira el próximo 7 de febrero.

Pierluisi ofreció un mensaje en el Cónclave Proyecciones 2021 de ASORE.

