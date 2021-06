Pierluisi objetará ante el Tribunal federal el recorte de pensiones

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia informó el martes, que estará sometiendo ante el Tribunal Federal de Título Tres para el Distrito de Puerto Rico una objeción al Disclosure Statement (Declaración Financiera) del Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno de Puerto Rico reiterando su oposición a los recortes en el sistema de pensiones gubernamental.

“Esta objeción que sometemos hoy ante el Tribunal es parte de las acciones que hemos tomado a favor de nuestros pensionados. Reitero mi compromiso con ellos y me sostengo en que este Gobierno no favorece ningún recorte a las pensiones. Nuestros retirados dedicaron años de su vida al servicio público y ya han sufrido una reducción en sus ingresos, por lo que es injusto e innecesario insistir en recortes en sus pensiones. Como he dicho, aunque apoyo los términos económicos del Plan de Ajuste de la Deuda presentado ante el Tribunal de Título Tres, no puedo avalar un recorte a las pensiones”, dijo el gobernador en comunicación escrita.

“Mi Gobierno continuará expresándose en los foros pertinentes para que se apruebe un Plan de Ajuste que no afecte a nuestros pensionados”, añadió.

Explicó que en la objeción se advierte que no hay espacio en este Gobierno para la aprobación de una legislación que proponga recortes a las pensiones y que la Junta de Control Fiscal (JCF) no ha explicado cómo se concretará el Plan si no se logra que se apruebe legislación a esos fines. Además, se establece que en el documento sometido por la Junta no se explica que los pensionados ya han sufrido recortes en el pasado como resultado de la situación fiscal, ni se detallan las consecuencias sociales y económicas de afectar aún más a este sector de la población.

La objeción que presentará el Gobierno también señala que la JCF en su Declaración no explica que todos los pensionados tendrían que votar por los recortes, incluyendo aquellos a los que no les aplicarían los mismos.

