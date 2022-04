Pierluisi pedirá a la NOAA revisar boyas sobre tsunamis que supuestamente están defectuosas

Luego que el general José Reyes, de la Guardia Nacional de Puerto Rico alertara sobre supuestas deficiencias con las boyas de tsunamis de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este jueves que se comunicará con la entidad federal para corregir esa situación.

“Él acaba de traer eso a mi atención. Lo que yo le dije es que la directora del Centro de Tsunamis que está adscrita en Mayagüez, pues yo le dije que se lo haga saber para entonces yo, cursarle una comunicación escrita a la NOAA levantando ese punto, pero quiero validarlo con la subdirectora (de la Oficina del Caribe del Centro Internacional de Información sobre Tsunamis de la NOAA), Crista Von Hillebrandt y Víctor Huérfano y eso lo vamos a atender”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

De cara a la temporada de huracanes.

Reyes ofreció a la prensa algunas de las situaciones que ocurren en términos de equipos para enfrentar eventos naturales como alarmas contra tsunamis y las boyas de tsunamis.

“Hay algunas de las alarmas que no están funcionando, hay varios de los DART que están en el Atlántico, que son estas boyas que envían unos mensajes de los oleajes que no están trabajando. O sea, que hay una serie de cosas que me preocupan y más que nada, en la amenaza inminente, sería un maremoto”, ddijo Reyes a preguntas de la prensa.

En reportes de prensa, Von Hillebrandt habría expresado que esto no sería de preocupación para la Isla.