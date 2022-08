Pierluisi reitera que su “obra” será su carta a la reelección

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia repitió el domingo, en el cierre de la Junta Estatal de la colectividad en un hotel en Rio Grande, que la obra será su carta a la reelección.

“Con favor de Dios, y de nuestro pueblo, voy a estar haciendo obra y luchando por toda nuestra gente, como su gobernador por 6 años, cuatro meses y 11 días más”, dijo el gobernador en su mensaje.

Según Pierluisi Urrutia, ya el pueblo comienza a sentir “la obra”.

Además, aprovechó la ocasión para criticar a la oposición política.

“Porque aquellos que lo que hacen es amenazar, en vez de trabajar y buscar el progreso de nuestra gente. Aquellos, que han privado al pueblo de secretarios capacitados, de jueces competentes y buenos fiscales por pura politiquería. Y aquellos que lo que buscan es desestabilizar a Puerto Rico, porque no consiguen el favor del pueblo en las urnas, que es donde cuenta. A todos esos, yo les digo que no me intimido, no me distraigo, estoy enfocado en darle un buen gobierno a Puerto Rico”, expresó.

Como parte de los trabajos, la Junta Estatal avaló, unánimemente, endosar la política pública del gobernador de implantar medidas necesarias para proteger a los pacientes y profesionales de la salud, ante los problemas que enfrentan con el pago de sus servicios.

Por otra parte, los miembros de la Junta también aprobaron una resolución para crear el Instituto de Estadísticas Electorales Juan R. Melecio Machuca, adscrito a la Oficina del Comisionado Electoral.

Según explicó Pierluisi Urrutia, la designación de este Instituto con el nombre del juez Juan R. Melecio Machuca, “es un tributo a la trayectoria profesional de este excelente servidor público cuya visión, dinamismo y transparencia transformó la Comisión Estatal de Elecciones”.

Finalmente, la Junta acogió la propuesta del gobernador de apoyar, con acciones afirmativas, la aprobación en la Cámara de Representantes federal del H.R. 8393, mejor conocida como el Acta de Estatus de Puerto Rico.