Pierluisi revela detalles de su reunión con JGo

El gobernador Pedro Pierluisi reveló este lunes los detalles de la reunión que sostuvo la semana pasada con la gobernadora electa, Jenniffer González Colón.

Ambos discutieron sobre los retos que tiene Puerto Rico en su futuro, y la posible celebración de una sesión extraordinaria.

"Yo lo que le indiqué a la gobernadora electa es que el mayor reto que tiene Puerto Rico es la estabilidad y transformación de nuestro sistema eléctrico. Eso es obvio, ese es el reto mayor. Y pues la comisionada tiene unos compromisos programáticos que estoy seguro que hará un esfuerzo por cumplir”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Le mencioné que estamos solicitando la extensión por dos años adicionales del uso de los generadores que tenemos adicionales que queman gas natural y que nos proveen 350 megavatios. Y esa gestión ya se está haciendo. Yo se lo mencioné a la gobernadora electa y días después salió a relucir que ya FEMA tiene ante su consideración esa solicitud de extensión. Eso es bien importante porque obviamente sabemos que el problema mayor que tenemos nuestro sistema eléctrico al momento es la falta de generación”, añadió.

En otro temas, hablaron sobre un ajuste por inflación en los fondos que el Gobierno ha recibido de FEMA para la reconstrucción. Sobre la sesión extraordinaria, expresó que se discutió "en términos generales de los proyectos que pudiera incluir".

"La gobernadora electa me pidió copia de todos los proyectos que yo mencioné en la reunión y que pudieran incluirse y eso se está tramitando. El equipo de la gobernadora electa está en comunicación con mi secretario auxiliar de la gobernación para Asuntos Legislativos, Carlos Rivera Justiniano, para que la comisionada esté bien al tanto de la posible legislación que se incluiría. Yo lo que estoy buscando es un consenso.....Si eso es así, pues se va a dar. De otra manera no se va a dar porque yo no voy a estar generando controversias innecesarias. Pero insisto que hay algunas áreas que se pueden atender y hace sentido que se atiendan ahora, antes de que termine el cuatrienio”, sostuvo Pierluisi.

Entre los proyectos que se presentarían esta el impuesto mínimo global y medidas que, aunque se aprobaron para no vetarlas tienen errores. Confirmó, además, que participará de la toma de posesión de González Colón.