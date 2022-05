Pierluisi solicitará desestimar querella sobre el Súper PAC

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia adelantó este lunes que su comité de campaña solicitará la desestimación de la querella que reabrió para investigación el contralor electoral, Walter Vélez por el Súper Comité de Acción Política (PAC), Salvemos a Puerto Rico.

“Por el mismo fundamento que ya los he mencionado en un sinnúmero de ocasiones. La ley nuestra, así como la federal, requiere que cualquier comité de un candidato no coordine su campaña con la de cualquier PAC, el que sea. El mío, como he dicho y repetido en muchas ocasiones no coordinó mi campaña con ese PAC o cualquier otro PAC. A base de ese fundamento, vamos a solicitar la desestimación de esa querella”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre porque no dejar que el contralor electoral realice la investigación, contestó “es que no hay causa ni para investigar. Cuando nosotros fundamentemos, porque no hubo coordinación. Si tu básicamente fundamentas que no hubo coordinación, esperamos que se desestime la querella”.

El contralor electoral Walter Vélez envió una comunicación a los encargados de la campaña electoral de Pierluisi Urrutia en la que les dejó saber que reabrirá la querella presentada por el exdirector de la campaña de Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila por la supuesta coordinación con el presidente del PAC, José Fuentes Fernández.