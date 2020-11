PNP denuncia supuestas llamadas de Victoria Ciudadana a electores

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, junto a la representante Maricarmen Mas Rodríguez, denunciaron este sábado unas supuestas llamadas por parte del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) a electores de San Juan que votaron por adelantado en las elecciones del pasado 3 de noviembre y las catalogaron como “carpeteo e intimidación inconstitucional”.

“Lo que esta pasando en los pasados días solo se puede catalogar como un carpeteo politico e intento de intimidación. El hecho de que múltiples ciudadanos que ejercieron su voto de manera adelantada en San Juan reciban llamadas de funcionarios del MVC preguntado si en efecto votaron y otros aspectos es un intento de carpetear a esos votantes y hasta de intimidación. El voto es secreto y no se puede preguntar sobre el mismo, eso es intimidación y no debe ser permitido”, señaló Aponte Hernández.

“Hemos recibido información que funcionarios del MVC están haciendo llamadas, que tienen información de los votantes que ejercieron su derecho constitucional al voto. Eso no es otra cosa que un carpeteo, es algo inmoral e ilegal. Están haciendo algo deplorable que se debe detener. No hay espacio en el Puerto Rico moderno para este tipo de intimidación y abuso. No podemos permitir esto. Hacemos un llamado al liderato del MVC para que detenga esta práctica inmediatamente. No vamos a dejar que se siga intimidando a los ciudadanos”, añadió Mas Rodríguez.

Los legisladores, afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) destacaron, además, la inconstitucionalidad de estas llamas a ciudadanos privados.

“Las cosas como son, estas llamadas son intimidantes y esperamos que se detengan. Exhortamos a todos los electores que han recibido este tipo de llamadas intimidantes a que denuncien las mismas en las redes sociales que nosotros estamos bien pendientes y evaluaremos lo que esta pasando para acciones posteriores, si alguna”, añadió Aponte Hernández.

