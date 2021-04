Policía espera arrestar hoy a “Mezclita”

Joleyxson Martínez Rodríguez, conocido como “Mezclita”, pudiera ser detenido este martes por la Policía, como secuela del evento que organizó el domingo pasado con motoras y que terminó bloqueando el tránsito en el expreso Las Américas en San Juan.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, dijo que confirmaron que Martínez Rodríguez está en Puerto Rico, contrario a informaciones que indicaban que había viajado a Florida.

“Conforme a la investigación, el se encuentra todavía en Puerto Rico. No ha salido del País. Estamos investigando para poder radicar las denuncias correspondientes. Relacionado al hecho de que este individuo irresponsablemente realizó en días pasados”, dijo López Figueroa a la prensa, en referencia al bloqueo en el tránsito en el expreso Las Américas.

"A veces tomamos malas decisiones", dijo a Telenoticias.

“Estamos en etapa de investigación para entonces radicar las denuncias correspondientes tan pronto tengamos toda la prueba existente. A la Policía le consta que está en Puerto Rico. Se corroboró. En horas de la tarde se estará tratando de localizar a este individuo”, afirmó el Comisionado de la Policía.

“El (Martínez Rodríguez) sabe lo que hizo. En su momento la Policía cuando tenga la evidencia correspondiente, pues se trabajará con el asunto”, sostuvo López Figueroa.

Luego que la Policía recibió la denuncia del bloqueo en el tránsito y mientras se movilizaban al lugar, “ellos siguieron su camino hacia diferentes pueblos de la Isla y fueron intervenidos, alrededor de 99 personas, fueron denunciadas”, dijo López Figueroa.

“En la Policía de Puerto Rico vamos a dar seguimiento, con los planes de trabajo, a este tipo de situación para poder atajarla lo más rápidamente posible”, concluyó el comisionado de la Policía.

Investigación en proceso

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, dijo que “nosotros tenemos unos planes de trabajo y nosotros en base a las situaciones, a la inteligencia (información) que vamos recibiendo en cada momento, nosotros nos vamos adaptando”.

“En los momentos que surgen esos incidentes, nosotros no estábamos en ese lugar. No quiere decir que no estábamos en toda el área. Pero nos activamos, procedimos a llegar al lugar y ya no estaban. De la misma manera seguimos y tenemos unas investigaciones abiertas tanto con este sujeto como con otros que siguen haciendo este tipo de actividades (convocar a actividades masivas en las carreteras, lo que termina en la interrupción del tránsito), de acuerdo a Torres.

“Nosotros tenemos los planes de trabajo y nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Tenemos el personal en las diferentes áreas en las diferentes vías principales de Puerto Rico y vamos a mantener el orden. Nosotros le pedimos a la ciudadanía que nos llame a través del 9-1-1 o del 343-2020 para nosotros proceder más rápidamente a las actividades”, como la que paralizó el tránsito en el expreso Las Américas el domingo 18 de abril.

Más casos policiacos.