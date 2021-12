Policía Municipal de San Juan recibirá aumento de $250 en su salario

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció este viernes que, a partir de la primera quincena de enero del 2022, 762 policías municipales – la totalidad de la uniformada municipal – recibirán un aumento de por lo menos $250 mensuales en su salario.

El primer ejecutivo de la Ciudad Capital anunció, además, que el salario básico de ingreso a la policía municipal aumentará de $2,000.00 a $2,400.00 mensuales; lo que implica un alza de 20% en el salario de ingreso de un miembro de la fuerza.

“El tema de la seguridad para San Juan lo hemos atendido de manera sensible y con un alto grado de urgencia. Una fuerza policiaca mejor remunerada, con equipos adecuados, capacitación constante y atención en los asuntos más apremiantes, sin duda, redundará en hombres y mujeres aún más comprometidos con la seguridad de nuestra Ciudad Capital. Además, con el aumento de salario y el nuevo sueldo de ingreso básico buscamos minimizar la reducción dramática que hemos experimentado en nuestra fuerza que se ha visto afectada significativamente ya que no se habían mejorado los salarios por mucho tiempo”, aseveró Romero Lugo.

Con el aumento anunciado por Romero Lugo, unos 274 policías recibirán un aumento mensual de $250.00 o un ajuste hasta llevar su sueldo mensual a $2,400.00; lo que sea mayor. Mientras, los demás miembros de la fuerza policiaca municipal, incluyendo sargentos, tenientes, capitanes, inspectores y comandantes, también recibirán un aumento de $250.00.

Para este segundo semestre del año fiscal, Romero Lugo identificó los fondos dentro del presupuesto aprobado para la Policía producto de reducciones en gastos de nómina y otros. Sobre la recurrencia de los recursos, el alcalde de la capital indicó que el pasado mes de julio se aprobó la Ordenanza 5, Serie 2021-2022, la cual permitió al ayuntamiento atemperar la reglamentación y ordenación de tránsito y vehicular a las disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

“Antes las multas que emitía nuestra Policía Municipal no contemplaban dicha reglamentación y los ingresos para nuestra fuerza eran menores y no se recibían. Además, se formalizó el contrato de digitalización de multas para la emisión, procesamiento y el cobro de las mismas, el cual provee para que los ingresos producto de estas multas que se hacen al presente lleguen al municipio, algo que no ocurría. Esos ingresos se logran con el esfuerzo y trabajo de nuestros policías y es justo que parte de estos se utilice para mejorar sus condiciones salariales”, detalló.

El alcalde añadió que “los hombres y mujeres que a diario arriesgan sus vidas para proteger los residentes, visitantes y las calles de San Juan, son seres humanos que merecen un salario digno y que sean tratados con el respeto y la atención que se merecen; por ello y con las prioridades en orden, con mucha satisfacción hoy les anunció que es una realidad este aumento que habían esperado por años”.