Policía ofrecerá conferencia tras protesta contra LUMA que culminó con violencia

El Negociado de la Policía de Puerto Rico ofrecerá este viernes una conferencia de prensa luego que la manifestación contra el consorcio LUMA Energy en el Viejo San Juan, culminara con un enfrentamiento entre manifestantes y agentes.

Comenzará a las 10:00 a.m. y estarán presentes el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres y el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa.

La manifestación dejó el saldo de cuatro personas arrestadas -entre ellos el activista Tito Kayak-, cinco agentes con heridas leves, y un miembro de la prensa agredido.

El gobernador Pedro Pierluisi, reaccionó a los eventos violentos que se suscitaron.

"Ayer un grupo de puertorriqueñas y puertorriqueños expresaron su descontento con nuestro sistema eléctrico de forma pacífica y haciendo buen uso del derecho y la libertad que garantizan nuestras constituciones. Mis respetos. Los pocos que buscaron crear el caos, agredieron a la policía y dañaron propiedad privada solo afectaron a Puerto Rico y a nuestro pueblo. Todos debemos rechazar esas acciones. Asimismo, toda agresión será investigada venga de dónde venga", indicó el mandatario en declaraciones escritas.

La Policía, alegó en un comunicado que tuvieron que activar un plan de desalojo luego de que un grupo de manifestantes lanzaran gases, destornilladores, adoquines, botellas de cristal, huevos podridos y cacerolas.

Un hombre fue arrestado por varios agentes.

“Los policías destacados a la manifestación son residentes de Puerto Rico y sienten y padecen como cualquier otra persona. Fueron allí a asegurar que todos tuvieran el derecho a manifestarse en un ambiente seguro, sin incidentes que lamentar. Las agresiones de esta noche contra mis policías son repudiables. Estas además, pudieron ocasionar daño a otros manifestantes”, señaló el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

Luego del altercado varios policías se unieron y arrestaron a un hombre. Se le ocupó una pala, dijo la Uniformada.

Más temprano, las autoridades intervinieron con el activista Tito Kayak por presuntamente rebasar las vallas de la Policía. Los ánimos se caldearon además, más temprano con la llegada del presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández.

El rapero, René Pérez llegó hasta la protesta al igual que el locutor Jorge Pabón, Molusco. El senador independiente, José Vargas Vidot también estuvo en la manifestación y se dirigió al público apoyando la causa.

La Federación de Maestros también se unió al llamado, al igual que el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau quien estuvo presente.

En la conferencia de prensa, el CEO de Quanta dijo que Wayne Stensby continúa en su puesto.

El pasado lunes, un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes hicieron un llamado a tirarse a la calle para ejercer presión al gobernador Pedro Pierluisi y que cancele el contrato otorgado a LUMA Energy.

En medio de reclamos para que se cancele el contrato de LUMA, el principal oficial ejecutivo de Quanta Services, Duke Austin, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la que aseguró que el consorcio hará cambios significativos para acabar con los apagones.

“Para mí tienen que coger el avión e irse de aquí”

El ejecutivo de Quanta Services dijo hacerse “responsable” por la situación que enfrenta LUMA Energy a raíz de los apagones.

“LUMA Energy no es Wayne Stensby ni Austin. La empresa son los empleados de LUMA. No soy yo ni Wayne”, manifestó. De ese modo, dijo que Stensby, presidente de LUMA, no ha sido despedido.

El martes, Pierluisi dijo que el consorcio no contará más con su apoyo a menos que ejecuten cambios que les ha solicitado.