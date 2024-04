Policía se mantendrá en residenciales de Carolina indefinidamente

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, aseguró este lunes que la Uniformada se mantendrá de manera indefinida ocupando residenciales en Carolina, hasta capturar a los responsables del asesinato del agente Eliezer Ramos Vélez, de 35 años.

Estos son: Sabana Abajo, El Faro, El Coral, La Esmeralda, Los Mirtos y Lagos de Blasina en Carolina.

El pasado sábado, las autoridades se movilizaron a estos seis residenciales para ampliar la pesquisa, que incluye aumentar intervenciones.

Sus familiares lo recuerdan como una buena persona y comprometido con su labor; las autoridades mantienen operativos para dar con los responsables.

Sobre el crimen: el policía salía de su turno cuando vio que varios sujetos disparaban en la avenida Baldorioty de Castro. Se dispuso a seguirlos, y en medio de su intervención, lo ultimaron a tiros.

El cuerpo de Ramos Vélez presenta varias heridas de bala. El oficial contaba con 12 años de servicio y pertenecía a la División de Shotspotter del Cuartel Manuel A. Pérez.

Más de 400 efectivos distribuidos en seis residenciales que estarían vinculados a los sospechosos.

DETALLES DE LA PESQUISA

López Figueroa mencionó que evalúan videos sobre lo ocurrió la madrugada previa al asesinato.

“Ya nosotros tenemos una tecnología también relacionada a eso que estamos utilizando para ver qué realmente sucedió esa noche. Toda aquella información, ya sea en las redes, ya sea por cualquier mecanismo que las personas quieran brindar para esta investigación será bien recibida, analizada y nos corroboraría realmente sucedió ahí”, expresó.

“Toda aquella persona que de una u otra forma haya estado presente cuando surge la situación va a ser entrevistada por la policía. Eso incluye residentes de este mismo residencial, eso incluye personas donde esta situación pudo haberse suscitado en un momento dado y no es necesariamente es que estén vinculadas directamente a la investigación”, sentenció.

Sobre las quejas de algunos residentes por la ocupación del residencial, el comisionado señaló que “respeto, sensibilidad y empatía, es lo que no tuvieron con mi agente. Pero aquí hay muchas personas buenas y la mayoría de los residentes de aquí son personas honestas, personas que lo que quieren es tranquilidad, que antes de la policía estar aquí posiblemente no la tengan por este tipo de incidentes violentos que han ocurrido aquí en Sabana Abajo. Y aquellas personas que posiblemente estén presentando alguna molestia, pues posiblemente no esté acostumbrado a este tipo de intervención verdad, o a que el residencial esté ocupado por la policía de Puerto Rico. Pero créame que si están seguros los residentes es ahora que la policía está aquí”.

“La ocupación implica aquí no se va a vender droga mientras la policía esté aquí, implica eso, implica traerles tranquilidad a esos residentes, porque a pesar de que creemos que solamente los policías están afectados con esta situación del asesinato de Eliezer Ramos, también los residentes buenos y decentes saben que es una acción, son una cobardía lo que hicieron y entiendo que apoyan la policía en ese sentido”, concluyó.

Desde la noche del viernes, agentes estatales y federales realizaron operativos en 10 residenciales públicos en los que hubo arrestos, pero los detenidos fueron liberados y citados posteriormente.

POLICÍA ASISTE A COMUNIDAD DE SABANA ABAJO

Un segundo equipo de policías ocuparon este lunes el residencial Sabana Abajo, pero en esta ocasión, con el propósito de brindar servicios a la comunidad, identificar necesidades de los adultos mayores y personas con condiciones y extender una mano amiga a los niños.

El comisionado de la Policía ordenó integrar los esfuerzos de la división de Relaciones con la Comunidad, quienes junto al equipo homólogo de la Policía Municipal de Carolina, estarán destacados en el residencial.

López explicó que, decenas de policías se sumarán en un esfuerzo paralelo, que iniciará con un proceso de cernimiento y evaluación de la composición de la comunidad y sus necesidades para coordinar ayudas y facilitar servicios. Además, llevarán programas dirigidos a los niños, en coordinación con la escuela que ubica en la entrada del residencial.

“En la Policia tenemos presentes que tenemos un doble rol en la sociedad. Tenemos que encausar al que comete un delito, pero también tenemos que dar apoyo a los ciudadanos con necesidades y a la comunidad para que se fortalezca. En ese esfuerzo, contamos con el apoyo de los compañeros municipales de Carolina”, dijo el Jefe de la Policía.

“Se irán activando los diferentes programas que ofrece la división de Relaciones con la Comunidad de la Policía y el municipio de Carolina para coordinar ayudas y establecer iniciativas de prevención. La mayoría de la gente que vive Sabana Abajo son personas de bien, productivas, que ayudan a sus vecinos y le sirven vía Puerto Rico. Les exhortamos a estos a que se acerquen a nosotros para que este esfuerzo rinda frutos en beneficio de su comunidad y de sus familias”, señaló López Figueroa.