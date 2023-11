Portavoz del PFEI: Acusación contra alcalde de Ponce no incluye donaciones de Santamaría

La portavoz del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Eloina Torres Cancel, aclaró este miércoles que las acusaciones contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, no incluyen donaciones del contratista Oscar Santamaría, quien se declaró culpable por casos de corrupción en Cataño y Guaynabo.

La figura de Santamaría fue vinculada al alcalde en un informe del pasado mes de agosto de la Oficina del Contralor Electoral, en el que anunciaron multas de $159,944.24 para el Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) de Ponce y el Comité Amigos Luis Irizarry Pabón por violaciones a la Ley sobre el Financiamiento de Campañas.

El informe reveló que el contratista aportó al comité de campaña del ejecutivo municipal, aunque no al alcalde en carácter personal.

"No vamos a renunciar, y vamos a seguir adelante", aseguró Luis Irizarry Pabón.

"Las imputaciones que se le hace aquí, las denuncias que fueron presentadas, no están incluidas aportaciones de Oscar Santamaría", indicó Torres Cancel en Radio Isla 1320 AM.

La portavoz del PFEI señaló que la investigación se dirige estrictamente a la solicitud de un préstamo personal y por el cual alegadamente se le requirió a empleados municipales una aportación económica para los pagos mensuales.

Durante la tarde del miércoles, Irizarry Pabón fue suspendido por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al PFEI, tras ser fichado luego que una jueza encontrara causa para arresto en su contra en todos los cargos radicados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

El PFEI radicó cuatro cargos contra Luis Irizarry Pabón.

Esto significa que el alcalde deberá cesar de inmediato sus labores como ejecutivo municipal. Además, el martes, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, determinó separar al líder municipal de todos sus cargos políticos.

Irizarry Pabón -quien enfrenta cargos por presunto enriquecimiento injustificado y otros dos por alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental- se reafirmó en que no renunciará a su cargo. La vista preliminar será el 16 de noviembre.

"Nosotros entendemos que esto es una componenda. Ayer en la vista se vio cierta contradicción del testigo de cómo surge esto. Una persona que dice que no hice lo que dicen, y nosotros seguimos hacia adelante", expresó Irizarry Pabó en entrevista con WKAQ 580 AM.

"Estamos seguros de quiénes somos, qué hemos y quién nos ha puesto en este lugar. Por lo tanto, no tenemos ninguna intención de renunciar. Vamos a seguir y vamos a demostrar la verdad en su momento", añadió.

INVESTIGACIÓN

El PFEI investiga desde abril al alcalde tras la recomendación del Departamento de Justicia.

El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) detalla que el alcalde Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al Secretario de Justicia, en la que se alegó que el alcalde le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular Democrático (PPD) que laboraban en el municipio.

El martes será la comparecencia.

Según la denuncia, el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos.

Además, se alega la existencia de un esquema de “kick back”, mediante el cual el alcalde ponceño le asignó a otros dos funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio.

"La trayectoria de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ha demostrado que la mayoría de los casos no prosperan cuando llegan al Tribunal y el caso en mi contra no será la excepción porque el fin es afectar mi futuro político. Mis abogados se encargarán de demostrar que esta investigación está motivada políticamente y basada en testimonios falsos, provenientes de personas que trabajaron para mi administración y que removí de sus puestos, por haber cometido irregularidades. Es lamentable que la OPFEI utilice fondos públicos para desarrollar una investigación que no es más que una agenda en mi contra, por haber despedido a los que le fallaron a mi confianza y a la del pueblo ponceño", sostuvo la semana pasada Irizarry Pabón, en declaraciones escritas.