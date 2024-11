PPD en tercer lugar: Ortiz lo adjudica a “voto de protesta”

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González dijo en la noche del martes al aceptar su derrota, que el resultado electoral en el cual quedó en tercer lugar fue un voto protesta contra el Partido Nuevo Progresista (PNP) con resultado equivocado.

“Yo salgo de esta contienda sin ningún señalamiento sobre mi carácter, sin ningún señalamiento sobre mi trayectoria como funcionario público. Fue un voto de protesta tratando de derrotar a un gobierno, pero, resultó ser equivocado y lo anticipamos. Quien tenía la estructura política, quien tenía el equipo para poder ejecutar una agenda de gobierno era el Partido Popular, y el resultado está en lo que ocurrió aquí", dijo Ortiz González en conferencia de prensa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Este resultado electoral pasará, analizaremos los resultados, hay que corregir lo que se ha hecho mal, hay que aprender de los errores del pasado y estar disponible para estar a la altura de lo que el país necesita en el próximo ciclo electoral. Y eso es lo que vamos a como partido”, añadió.

Asegura que el compromiso del PPD con el pueblo continúa.

Por su parte, el comisionado residente electo, Pablo José Hernández Rivera expresó que “fue que se diluyó el voto de la oposición por la impresión equivocada de que el voto útil que podía derrotar a Jenniffer era un voto a favor de Juan Dalmau. Y hoy vimos que eso estuvo equivocado y el resultado de esto es que la oposición se ha fragmentado.

Según Ortiz González, el resultado que obtuvo Juan Dalmau Ramírez no se le puede atribuir a la llamada Alianza ni al Partido Independentista Puertorriqueño (PPD).

“Aquí tenemos la posibilidad de que llegue segundo, un candidato que está corriendo bajo el PIP. No es el PIP , ni siquiera es la Alianza. Porque ni los legisladores lograron elegir en términos de acumulación. Esa es la realidad. Ni San Juan aparentemente tampoco. Aquí se dio un fenómeno de un candidato y se estableció una narrativa y yo siempre dije que el voto de protesta no necesariamente generaba un cambio. Dije además que ese voto iba a ayudar a la victoria del PNP. Dije además que nosotros teníamos el equipo de gobierno para ejecutar la agenda de gobierno y no lo tenía la llamada Alianza del PIP y Victoria Ciudadana. Y lo demuestran los resultados. Así que todo lo que ocurrió es producto de una narrativa sobre una figura, sobre un candidato que fue impulsado por distintos sectores y que a la larga pues celebrarán posiblemente si finalmente termina segundo lugar. Pero el resultado de ese todo ese movimiento es que nosotros advertimos que va a ganar el PNP cuatro años más, el mismo gobierno del PNP. Ese es el resultado. Así que eso lo que ocurrió es lo que anticipamos que iba a ocurrir”, expresó.

"Voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños".

“Yo quiero esperar a los resultados finales. No quiero restarle mérito a lo que Juan Dalmau ha logrado. Pero como dice Jesús Manuel, es un logro de Juan Dalmau. No es un logro del PIP y no es un logro de la Alianza. Y creo que se cuajó una narrativa mediática sostenida por algunas encuestas temprano, que la manera de derrotar al PNP era votando por él. Y eso causó que la oposición se fragmentara aún más y creo que ese llamado final al voto útil fue lo que nos debilitó y resultó ser equivocado. Y creo que, por ejemplo, con el resultado en la comisaría residente queda claro que la única fuerza política capaz de aglutinar una mayoría que pueda derrotar al PNP es el Partido Popular Democrático”, añadió Hernández Rivera.

“Hay un análisis que hacer luego de terminar todo el proceso. Yo responsablemente creo que tenemos que hacer una introspección, pero esa introspección tiene que hacerse cuando tengamos todos los resultados en la mesa. Todavía falta mucho de contar, todavía hay muchos, muchos votos que nos han contado, pero yo no soy de los que tapa el sol con la mano. Hay un reto, hay un análisis que hacer, hay un examen, una introspección que tenemos que hacer como institución y como presidente del partido. Yo voy a fomentar y voy a asegurarme de que eso ocurra”, concluyó Ortiz González.