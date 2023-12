PPD radica querella contra Elmer Román por alegada violación a ley federal

Un grupo de líderes del Partido Popular Democrático (PPD) radicaron este lunes una querella ante la Oficina del Special Counsel (OSC) contra el aspirante a la comisaría residente, Elmer Román, por alegada violación a la ley federal "Hatch Act".

La ley -que fue aprobada en 1939- limita ciertas actividades políticas de empleados federales.

"Un empleado federal como es Elmer Román, no puede estar participando de campañas políticas como él lo está haciendo, y mucho menos como candidato...En este caso, Elmer Román es un candidato a un puesto electivo dentro de una elección partidista. La excusa o lo que él dijo que no era partidista claramente, históricamente, no va acorde con las elecciones en Puerto Rico. Nosotros lamentamos que él haya hecho eso", denunció en Día a Día el representante popular, Héctor Ferrer, hijo.

"LA QUERELLA PRESENTADA ES FRÍVOLA Y SIN MÉRITOS"

Por su parte, Román le salió al paso a la querella y aseguró se trata de "un acto de desesperación total".

"Desde su primera entrevista ante un medio local (Primera Pregunta), y en todas las que ha otorgado a la prensa, Román ha sostenido que está corriendo bajo la insignia de un partido local, el PNP, y que su candidatura no se estaba identificando con un partido nacional; que eso es una decisión que tomaría luego de las elecciones congresionales de noviembre del 2024, considerando qué es lo más que le conviene a Puerto Rico en ese momento. La radicación ante el FEC del comité de campaña de Román claramente lo identifica participando bajo el “New Progressive Party”, traducción al inglés de Partido Nuevo Progresista. Esta es la mejor evidencia de que Román no está corriendo bajo ninguno de los partidos nacionales que postula candidatos a la presidencia de los Estados Unidos", expresó en comunicado de prensa.

Además, el también militar sostuvo que "esto no es más que otra bola de humo que han lanzado".

“En la primera página de la presentación que los miembros del PPD les han circulado a los medios sobre su querella frívola, claramente reconocen que el Hatch Act define elecciones como aquellas entre ‘demócratas y republicanos’. Mi radicación ante el FEC es clara, como estadista yo estoy corriendo bajo el PNP. Como dicen los abogados, ante la admisión de parte, relevo de prueba. Esta querella mal intencionada y sin mérito alguno no detendrá mi misión de trabajar por la igualdad para Puerto Rico”, finalizó.