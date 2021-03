Preocupada la Asociación de Hospitales por el aumento de casos de COVID-19 en los últimos días

El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Lcdo. Jaime Plá Cortés mostró preocupación ante el aumento de hospitalizaciones en los últimos días relacionado con la pandemia del COVID-19 (coronavirus).

“Es necesario que retomemos el tema de la seguridad pandémica para la ciudadanía debido a que los números que reflejan pacientes que han tenido que ser hospitalizados con el diagnóstico del COVID 19 (coronavirus) va en aumento. El censo general que teníamos hace dos semanas reflejaba unos 134 pacientes, sin embargo, al día de hoy tenemos 213 casos lo que indica un aumento peligroso. Estos casi 80 nuevos pacientes reflejan un aumento significativo que nos ubica en una alerta para que la ciudadanía entienda que debe abstenerse a reunirse o acudir a lugares donde se reúna grandes cantidades de público”, señaló Plá Cortés.

El portavoz de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico solicitó públicamente a la ciudadanía que tome medidas preventivas en el cuidado de la salud como recomienda el Departamento de Salud.

“Realmente me preocupa que las personas no se están cuidando, algo que nos puede llevar a un repunte en la pandemia, que haga que los hospitales aumenten el número de pacientes COVID. Si la gente no observa las medidas y órdenes del Gobierno, el próximo paso será tomar medidas drásticas otra vez. Hemos notado que se están haciendo menos pruebas de diagnóstico, no estamos manteniendo la distancia recomendada, sobre todo, hay que practicar medidas sanitarias en todo momento para prevenir la pandemia. Estamos en un proceso que no se ha acabado”, argumentó el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Presidente Ejecutivo de la AHPR hace un llamado a la ciudadanía

El licenciado Plá Cortés solicitó a la ciudadanía que sea prudente en la forma y manera que hace uso del tiempo libre en esta Semana Santa. Muy en especial, pidió a los comercios que recuerden mantener las medidas reglamentarias y la aplicación del protocolo del COVID 19 que se mantienen en la Orden Ejecutiva promulgada por el Gobernador.“No queremos que aumenten los contagios en Semana Santa. Los hospitales de Puerto Rico están preocupados por cualquier descontrol de la pandemia. Un repunte en la misma le impone gran presión a los hospitales y a su personal médico, que sabido es, ha tenido una gran cantidad de trabajo atendiendo a miles de pacientes COVID por más de un año”, terminó diciendo el Lcdo. Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

