Preocupados pequeños comerciantes por complejas guías para reiniciar operaciones

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jorge Argüelles dijo el lunes que hay mucha preocupación entre los comerciantes sobre las guías establecidas para poder retomar sus operaciones, según dispone la nueva orden ejecutiva, lo que según adelantó, hará que muchos comercios no puedan operar aún.

“Muchos comerciantes se han comunicado con nosotros con la preocupación de las exigencias de esta nueva autocertificación que está exigiendo el Departamento del Trabajo y para la que nosotros no hemos recibido ningún tipo de orientación. Por lo que he escuchado es un documento bastante extenso. Muchos (comerciantes) han tenido que recurrir a abogados laborales y demás para que le ayuden. Esto es un documento que normalmente se llenaba junto a oficiales de OSHA y en esta ocasión le están dejando esa responsabilidad al comerciante”, dijo Argüelles en entrevista radial (NotiUno).

Reportan pérdidas de hasta un 70%.

“Muchos hasta me han expresado que prefirieron no abrir. Yo no estoy abriendo el Centro Unido porque realmente tengo temor de que ahora se está formando un batallón de diferentes agencias para asegurarse que los comerciantes cumplan con una cosa que los han presentado en el fin de semana a la carrera y uno no sabe si lo está haciendo correcto o no”, agregó.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera anunció el lunes la publicación del Plan de Reactivación de Negocios para la reapertura de ciertas actividades económicas, tras el cierre decretado como medida cautelar para evitar la propagación del COVID-19. Además del plan, se publicó una plantilla de evaluación de riesgos que contiene medidas de mitigación y la Autocertificación Patronal. La misma debe ser enviada por los patronos a autocertificacionprosha@trabajo.pr.gov.

Los interesados en obtener estos protocolos y documentos pueden acceder al portal refuerzoeconomico.com, bajo la sección de Reactivación de Negocios. Si tiene dudas puede comunicarse a través del correo electrónico emergencia@ddec.pr.gov.

Entretanto, Argüelles recomendó que se reconsidere el documento para hacerlo más fácil. “Llevamos ya 50 días cerrados para que ahora uno tenga que abrir las puertas asustado, que no vayan a venir y me cojan en algo que inocentemente no pudo cumplir por desconocimiento y me metan una multa de 5 mil pesos o sabe Dios qué”, sostuvo.

Agregó que los comerciantes están desesperados por abrir, pero a la vez quieren poder cumplir con las especificaciones. Señaló que el secretario de la gobernación, Antonio Pabón se comunicó con él el domingo y que espera alguna respuesta el lunes.

“Auguro que muchos (comerciantes) no abrirán hoy lunes porque no van a tener listo el documento y por miedo que los vayan a multar. Algunos me han dicho que no se van a atrever a hacerlo”, insistió.

Además, el líder detallista señaló la alegada competencia desleal que se está dando, pues mientras comercios pequeños han estado cerrados, las megatiendas han seguido operando y vendiendo todo tipo de artículo y que incluso ha habido especiales para el Día de las Madres.

De otra parte, Argüelles dijo que, aunque no se ha comunicado con los comerciantes del sur, el terremoto del sábado pasado complica más el panorama a pesar de que muchos de ellos se mantienen cerrados por el COVID-19.

