Presentan portavoces de la campaña de Pedro Pierluisi

El director de campaña de Pedro R. Pierluisi, Edwin Mundo, anunció este domingo un grupo de portavoces oficiales de la campaña política, quienes tendrán la responsabilidad crucial de comunicar la obra de gobierno, los compromisos e ideas, junto al liderato de la Palma.

Dentro del grupo de portavoces figura a la exlegisladora y presidenta de los Pensionados Progresistas, Lucy Arce; el presidente de la Organización de Servidores Públicos del PNP, Jaime Torres; la presidenta de las Mujeres Progresistas y exlegisladora Jacqueline Rodríguez; la presidenta de la Juventud Progresista, Keishla “Keka” Rodríguez; y el General Víctor Pérez, presidente de los Veteranos Progresistas.

“Nuestro banco de talentos incluye el liderato del PNP en el sector gubernamental, privado y tercer sector. Hoy anunciamos en este esfuerzo al pastor Luis Roig que lleva más de 15 años en la vista pastoral, es un líder reconocido en el sector de base fe y es profesor de la Universidad Teológica del Caribe. También contamos con el exsecretario del Departamento del Trabajo de la Administración de la Gobernadora Wanda Vázquez, el licenciado Carlos Rivera Santiago y con el exasesor principal de la presidencia la Cámara de Representantes de Jenniffer González, el licenciado Hiram Carlo”, abundó el también ex comisionado electoral del PNP.

A nivel de los partidos nacionales, el equipo del Gobernador incluye a Aurelio Agelviz, presidente de la juventud del Partido Demócrata en Puerto Rico, y a Edwin Francisco Rivera, presidente de la Juventud Republicana en la Isla.

“Pedro Pierluisi cuenta con el respaldo de la absoluta mayoría del liderato del PNP lo que incluye 28 de 36 alcaldes, 31 de 41 presidentes de comités municipales no alcaldes, 10 de los 10 senadores y 17 de los 21 representantes electos del PNP. Ahora sumamos otros portavoces en diversas materias que estarán replicando el mensaje de nuestro Gobernador”, expresó Mundo Ríos.

La lista anunciada incluye además a la ex procuradora de menores y ex fiscal de la Administración de Pedro Rosselló, Ana Quintero, quien también dirige el Equipo Legal Progresista. El exjuez, exComisionado de la Oficina de Asuntos Municipales de la Administración de Luis Fortuño, y ex director de la Oficina de la Comisionada Residente Jenniffer González, Luis Roberto Rivera. La exdirectora de la Oficina de la Primera Dama de la Gobernadora Wanda Vázquez, Marilú Cintrón. El licenciado y agrimensor Roberto Méndez especialista en reconstrucción y fondos federales y Arleen Muñoz quien lleva más de 20 años trabajando en el campo del tercer sector con organizaciones sin fines de lucro.

“No solo tenemos el liderado político del PNP apoyando la agenda del Gobernador en su reelección, sino que Pierluisi suma personas de calibre en el sector privado y en el tercer sector. Este apoyo contundente es reflejo de que el Gobernador cuenta con el respaldo de los cientos de miles que componen su partido con una agenda de igualdad y progreso”, señaló el Director de la Campaña de Pierluisi.