Jessika Padilla lamenta incidente de inscripción en San Patricio Plaza

La presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera lamentó el viernes el incidente de inscripción en el Centro Comercial San Patricio Plaza, que culminó con los empleados sacados por la Policía alrededor de las 4:00 am.

“Ya las 9:00 de la noche yo di instrucciones para que terminaran los trabajos. Creo que había unas 14 personas en un área particular. Dije que se atendieran esas 14 personas que estaban en esa área, que las restantes se les diera un turno para atenderlos hoy (viernes) de manera preferente, que no hicieran la fila, que se atendieran de manera preferente en la junta de inscripción de San Juan, que es la más cerca que tienen. Así no se hizo, lamentablemente. Cuando los oficiales fueron a recoger, le empezaron a gritar, le dijeron no nos quitamos, aquí nos quedamos. A las 11:30 de la noche llamaron a sus respectivos comisionados, le dijeron no podemos más, estamos cansados. Están cansados”, dijo Padilla Rivera en entrevista radial con NotiUno 630 AM.

Padilla Rivera reconoció que falta personal.

“Hay una falta de personal. Las plazas están, el presupuesto está aprobado, quedan dos plazas pendientes de aprobación de la Junta de Inscripción Permanente, pero el proceso de contratación le corresponde a los partidos, el reclutamiento le corresponde a los partidos. La realidad es que nosotros estamos enfrentando un alza en el interés que hay de las inscripciones, pero tenemos que también hacer un justo balance esos empleados, porque se amotinaron allí y bueno, no quiero utilizar la palabra motín, porque el motín es una palabra fuerte, me voy a retractar. Allí hubo una objeción a que nuestros empleados se levantaran y se fueran. Les empezaron a gritar. Esta servidora por la seguridad de nuestros empleados tuvo que llamar a la Policía para que les dieran protección a nuestras empleadas. Ellas salieron hoy a las 4:00 am”, mencionó.

“Son los mismos empleados, que me informan que iban a estar trabajando una salida que tenemos hoy para Plaza las Américas. ¿Voy a mandar empleados a las 8:00 de la mañana a Plaza las Américas cuando salieron a las 4:00 de la madrugada? Ahora van a aplazar lo de Plaza las Américas hoy porque salieron a las 4:00 de la madrugada. ¿Cuál es la noticia? La comisión incumple, la comisión no llegó, dejó a los electores esperando”, añadió.

Por su parte, la coordinadora de la actividad, Loidymar Duprey González, Gerente de Programas en La Tejedora denunció que personas han tenido que esperar más de 8 horas para poder inscribirse.

“Nos dieron la palabra desde temprano que no se irían hasta atender a la última persona. Es una falta de respeto que intenten atropellar el proceso. Vi personas en la fila llorando cuando intentaron cerrar a las 9 p.m. Las personas están tranquilas y calmadas, simplemente quieren hacer su trámite electoral. Ha habido disposición de parte de todos de cooperar, pero no ha sido la misma actitud por parte de la Comisión. Aquí hay personas que sacaron el día para realizar esta gestión. Es una falta de respeto y de palabra que se les diga que no se les va a atender después de 7 horas esperando”, comentó Zairelys A. Reyes Rivera, voluntaria con la coalición ‘Prende Tu Voto’ en los eventos de inscripción electoral.

La coalición ‘Prende Tu Voto’ exigió que se asignen más recursos y personal para los eventos de inscripción restantes. Además, piden que se extienda la fecha límite de inscripción, prevista para el 21 de septiembre.

"Las interrupciones por fallas eléctricas y el ineficiente servicio de la CEE no pueden ser excusas para privar a la gente de su derecho constitucional”, concluyó.