Presidente de ACD dice el pueblo pagará más caro por presiones de transportistas

El presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACD) Iván Báez reaccionó este viernes al anuncio del acuerdo entre el Gobierno y los Camioneros que se llevó a cabo en La Fortaleza.

“Haber cedido a la presión de los líderes de varios grupos de transportistas, y oficializar un reglamento que va aumentar aun más los costos en la Isla, en lugar de hacer valer la ley y el orden y el estado de derecho, nos coloca en una situación alarmante y vulnerable como país. Aquí no hubo negociación, le pusieron la firma a un reglamento defectuoso desde su inicio y el pueblo será el más perjudicado”, acotó Báez en comunicación escrita.

Regresaron este viernes a la zona portuaria para transportar los vagones.

Trascendió que antes de la reunión con los camioneros, la Secretaria de la Gobernación, el presidente del Negociado de Transporte y los Secretarios de Agricultura, DACO y Desarrollo Económico se reunieron con líderes de la Cámara de Comercio, MIDA, la Asociación de Comercio al Detal y Hecho en Puerto Rico para dialogar sobre el apoyo que necesitaban del gobierno para lidiar con el tranque con los camioneros, trabajar un alza en las tarifas justas para todos y que respetara los contratos privados entre empresas, que por décadas han regido la industria.

“Por qué regular lo que no necesita regularse, por qué entrar a controlar lo que el mercado y la libre empresa manejan más eficientemente. Solo en países socialistas el Gobierno controla el precio y costo de todo en el sector privado, y nosotros vivimos en una democracia, en un país de libre empresa y de avanzada. Nos preocupa mucho que las decisiones del Gobierno estén basadas en amenazas y presión y no en el bienestar del pueblo”, añadió Báez.

“Lo que trascendió como un acuerdo, no fue nada nuevo, fue dejar el mismo problema con la misma propuesta que había, que está siendo impugnadas en los tribunales en varias demandas, que la Junta de Control Fiscal se ha expresado en contra del mismo y que por ende no resuelve la situación. En una negociación hay dos partes, y a nosotros, los que contratamos los servicios, nos han dejado fuera de la negociación, no se ha tomado en cuenta nuestros reclamos y el pueblo de Puerto Rico será el gran perdedor”, concluyó Báez.