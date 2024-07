Presidente de LUMA le reitera al alcalde de Maunabo que necesita el transformador

El presidente de LUMA Energy, Juan Saca le envió una carta el miércoles al alcalde de Maunabo, Ángel Omar Lafuente en la que reitera que el transformador que se encuentra en la subestación del barrio Talante está guardado en el lugar y por el momento no es necesario para suplir energía eléctrica a su municipio y áreas circundantes.

“Por todo esto, muy respetuosamente le solicito e informo, que nuestros equipos de trabajo deben tener acceso irrestricto al patio de interruptores de la subestación de Maunabo Pueblo y al transformador en desuso que allí se almacena, con el objetivo de prepararlo lo antes posible para su traslado a la subestación de Useras en Santa Isabel”, dijo Saca en su carta.

En la carta, Saca le resumió los planes para mejorar y aumentar la capacidad de servicio en Maunabo y los pueblos vecinos en los próximos años.

LUMA informó que el municipio no tiene la infraestructura necesaria.

“Le reiteramos en nuestra conversación del pasado lunes 15 de julio que el transformador de reemplazo que se encuentra situado en la subestación de Maunabo TC, cual ha sido el foco de atención reciente, no está conectado a ningún equipo del Sistema de Transmisión y Distribución , por lo cual no afecta a ningún cliente, no es necesario para suplir el servicio al municipio de Maunabo ni de otra área circundante; más sin embargo es extremadamente necesario este trasformador en el área sur de Puerto Rico específicamente para los municipios de Santa Isabel, Coamo y Aibonito, ya que mejorará significativamente la confiabilidad del servicio para miles de puertorriqueños en esa región”, añadió.

Insiste en mover el transformador de Maunabo a Santa Isabel.

“Agradecemos la oportunidad de trabajar con el alcalde para reafirmar el estado de almacenamiento del transformador y compartir nuestros planes preexistentes para mejorar el servicio a su comunidad y a pueblos vecinos. El trabajo planificado que haremos en Maunabo y pueblos del área es similar al que se está llevando a cabo en otras comunidades en todo Puerto Rico. Es parte de los esfuerzos de LUMA en toda la isla para mejorar la confiabilidad y resiliencia del servicio eléctrico a largo plazo en beneficio de todos nuestros clientes”, sostuvo Saca.