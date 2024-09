Proponen aumento de 2.9 centavos en la factura de la luz

LUMA Energy anunció este lunes que debido al costo del combustible sometió un informe ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que propone un aumento de aproximadamente 2.9 centavos por kilovatio-hora (kWh) en las facturas de los clientes para los últimos tres meses del 2024.

Según el consorcio, el costo del combustible utilizado por Genera PR durante los meses de junio, julio y agosto fue mayor de lo esperado y a esto se suman los problemas continuos en la generación de energía.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La compañía a cargo de la transmisión y distribución de energía, reiteró que los nuevos factores para los últimos tres meses de 2024 están sujetos a la revisión y determinación final del NEPR.

El NEPR es la agencia reguladora que determina las tarifas para los clientes. Como se ha indicado en repetidas ocasiones, LUMA no es responsable de la generación, de la compra de combustible ni de los problemas operacionales de generación continuos que han contribuido a este aumento del FCA.

“El aumento en los costos del combustible y los problemas de generación continuos han provocado este aumento del FCA. La falta de disponibilidad de unidades de generación más grandes obliga a despachar las unidades que utilizan combustible diésel, que es caro. Como ha sido el caso durante los últimos tres años, la dependencia de combustibles costosos para la generación en Puerto Rico expone a los clientes a tarifas más altas. Como hemos dicho repetidamente durante más de tres años, LUMA no es responsable de la generación, no genera electricidad, no compra ni tiene ningún control sobre los costos del combustible de generación. Esto es únicamente responsabilidad de los generadores. Aunque no tenemos ningún control sobre este aumento del FCA, estamos comprometidos a apoyar a nuestros clientes. Seguiremos priorizando las iniciativas de energía limpia para construir un sistema eléctrico más limpio e independiente", expresó Juan Saca, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA.

Factores que afectan el ajuste en el costo del combustible

Los factores que impactan este cálculo del FCA son el resultado del uso de diésel y bunker fuel por parte de las plantas de generación de Puerto Rico para generar electricidad durante los meses de junio, julio y agosto.

El uso de estos combustibles, específicamente el diésel y bunker fuel, generalmente resulta en costos más altos que el uso de otros combustibles, como el gas natural, para generar electricidad. Esto se debe a que múltiples plantas de generación que utilizan gas natural no estuvieron disponibles, ya sea por mantenimiento o reparaciones inesperadas, lo que resultó en un mayor consumo de estos combustibles más caros.

En resumen, los factores que aumentan los costos de combustible incluyen: