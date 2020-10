Proponen que feminicidios y transfeminicidios sean catalogados como asesinatos en primer grado

La aspirante al senado por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Migdalia González, propone enmendar el Artículo 93 del código penal de Puerto Rico (ley 246 de 2014) para definir el “Feminicidio” y el “Transfeminicidio” como acciones que constituyan el delito de asesinato en primer grado. González indicó que los eventos recientes como el secuestro y muerte violenta de la joven Rosimar Rodríguez Gómez de Toa Baja y de la joven transgénero Michelle Ramos Vargas en San Germán son sólo ejemplos tristes de una ola de violencia contra las mujeres que no se detiene, en buena parte por falta de acción del gobierno para visibilizar y tratar las causas del problema.

“Desde el año 1992, el Comité para la Eliminación del Discrimen contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (“CEDAW”, por sus siglas en inglés) ha identificado la violencia basada en el género como una de las manifestaciones del discrimen cuya causa principal es la desigualdad de género, ello es, las relaciones asimétricas de poder entre los hombres y las mujeres.”, expresó la candidata del PPD a dicho distrito senatorial.

Exigen que investiguen asesinato de mujer trans como crimen de odio.

La Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) en el 2012 catalogó la muerte violenta de las mujeres por razones de género como “la forma más extrema de la violencia contra la mujer”. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del 2015 Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América estableció que “Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI, se genera una impunidad frente a estos crímenes que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que puede a su vez generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia”.

Familiares de la joven clamaron por el cese de la violencia contra la mujer durante la muy emotiva ceremonia.

“En Puerto Rico, los términos “feminicidio” y “transfeminicidio” ni siquiera existen en nuestra ley penal. Mientras no existan mecanismos confiables y comparables para la recolección de datos para cierto tipo de crimen, no existirán formas apropiadas para entenderlo ni estrategias efectivas para combatirlo. Tales mecanismos no pueden establecerse sin que se dé el primer paso: llamar al delito por su nombre y distinguir claramente sus elementos constitutivos” puntualizó enérgicamente González.

“Por esto ya tengo un anteproyecto a tales fines para que desde el primer día en que juramente el Senado de Puerto Rico, daré ese primer paso necesario para proteger y defender la vida y los derechos de las mujeres y mujeres trans en nuestra isla”, finalizó.

