Puerto Rico implantaría técnica para evitar la reproducción del Aedes Aegypti

Puerto Rico sería pionero en implantar la técnica de liberación en Ponce de mosquitos machos con la bacteria Wolbachia que comenzaría a finales de julio para evitar la reproducción del Aedes Aegypti que causa enfermedades como el dengue, zyka y chikungunya.

Esto como parte de estudios de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.

“En el proyecto en Puerto Rico buscamos diversas cosas y específicamente en este proyecto queremos evaluar la efectividad de esta técnica para reducir las enfermedades transmitidas por mosquitos. Aunque se ha evaluado en países y estados de Estados Unidos, los estudios se han enfocado en determinar si esta técnica disminuye o no la población del mosquito Aedes Aegypti y se ha demostrado con éxito. Sin embargo, los estudios no se han enfocado en demostrar si el hecho de que se reduzca el número de mosquitos, causa que haya una reducción en las enfermedades”, dijo la directora asociada de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, la doctora Marianyoly Ortiz.

“Eso es lo que se espera y siempre hemos trabajado bajo esa premisa. Este estudio tiene esa meta de demostrar con esta técnica en particular que estamos monitoreando el número de enfermedades. Puerto Rico sería pionero en lograr demostrar esto. Además, que estamos evaluando si la técnica es efectiva para utilizarse en Puerto Rico que tiene unas características ambientales y culturales muy distintas a los lugares donde ya se ha evaluado la técnica”, agregó en un taller para medios de comunicación a través de la plataforma “Zoom”.

Según detalló, el proyecto se implantará en 12 zonas del municipio de Ponce que contempla más de 120 comunidades. El mosquito se liberará en algunas áreas para poder comparar con las zonas donde no se liberó. Los mosquitos se liberarán desde guaguas o camiones tres veces en semana para un total de 1.5 millones de mosquitos semanales. El proyecto durará seis meses en esta fase inicial y el comienzo está pautado para finales del mes de julio.

Explicó que Wolbachia es una bacteria que se encuentra naturalmente en 6 de cada 10 de los insectos del mundo, pero no se encuentra en el mosquito Aedes Aegypti. Los científicos la transfirieron de una mosca al mosquito Aedes Albopictus y descubrieron que al soltar mosquitos machos con Wolbachia, se reduce la cantidad del Aedes Aegypti.

La doctora explicó que esto se logra al criar grandes cantidades de mosquitos con la bacteria en insectarios. Luego se separan los machos de las hembras y se sueltan al ambiente. Éstos se aparean con las hembras y al no ser compatibles, los mosquitos no nacen, lo que causa una reducción de mosquitos en el ambiente. Análisis realizados en estados como Florida, California y Texas indican que esta técnica no tiene efecto en otros organismos ni especies en peligro de extinción.

“Este método es preventivo, lo que quiere decir que no es para detener un brote una vez ha empezado. Es para empezar a reducir la población de mosquitos previo a que tengamos un brote. Solo se liberan mosquitos machos que no pican”, explicó Ortiz.

Según la doctora, esta técnica se ha utilizado en Estados Unidos y tiene permiso experimental de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA en inglés) para ser evaluado en Puerto Rico por personal autorizado en áreas específicas limitadas. También se cuenta con permisos del Departamento de Agricultura local y del Departamento de Salud local. Solamente personas autorizadas y entrenadas pueden hacerlo.

“Tenemos que saber que estos primeros meses no necesariamente vamos a ver una reducción. En Puerto Rico estamos empezando con una población de mosquitos bastante alta. Esperamos que nos tardemos varios meses en que podamos ver esos efectos. En esta primera fase lo que queremos es evaluar cuántos son los mosquitos que vamos a tener que liberar porque vamos a tener que competir con los del ambiente. Vamos a ver esa logística de cuáles son las mejores horas”, indicó.

El mosquito es producido por la compañía Verily que tiene una relación con la empresa Mosquito Mate, que fueron los primeros en hacer la transferencia de la bacteria del mosquito Aedes Albopictus al Aedes Aegypti. Verily es subsidiaria de la empresa Alphabet.

